ASUS JAPANは8月9日、ASUS Store限定色の15.6型スタンダードノートPC「ASUS VivoBook 15 X512FA-EJ839T」と、法人・企業向けの13.3型ノートPC「ASUS VivoBook S13 S330UA」（3モデル）を発売した。
ASUS VivoBook 15 X512FA-EJ839T
X512FA-EJ839Tの店頭予想価格は129,444円（以下すべて税別）。本体カラーにコーラルクラッシュを採用した、ASUS Store限定モデルとなる。
画面サイズは15.6型で、解像度は1,920×1,080ドット。狭額ベゼルの採用によって本体をコンパクトにまとめた。液晶を開くと本体が手前に2度傾き、キーボード面が手前に傾斜してタイピングがしやすくなる。また、本体と接地面との間に隙間ができることで、本体底面からの放熱性能も向上した。指紋認証センサーを標準で搭載する。
主な仕様は、CPUがIntel Core i7-8565U（1.8GHz）、メモリが12GB、ストレージが512GB NVMe SSD、グラフィックスがIntel UHD Graphics 620（CPU内蔵）。OSはWindows 10 Home 64bit。
ネットワークはIEEE802.11ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 4.1。インタフェース類は、HDMI×1、USB 3.1 Gen1 Type-C×1、USB 3.0×1、USB 2.0×2、microSDXCカードスロット、マイク/ヘッドホンのコンボジャック×1。バッテリ駆動時間は約9.1時間。本体サイズはW357.2×D230.4×H19.9mm、重さは約1.7kg。
ASUS VivoBook S13 S330UA-EY036R
S330UA-EY036Rの店頭予想価格は87,800円前後（以下すべて税別）。Windows10 Proを搭載する法人・企業向けモデルで、36カ月間の日本国内製品保証が付帯する。
ディスプレイは13.3型で、解像度は1,920×1,080ドット。ベゼル幅を約6mmに抑え、本体サイズを小型化した。天板とパームレストはアルミニウム合金製。指紋認証センサーを標準で搭載し、ワンタッチでログインが行える。液晶を開くと本体が手前に2.5度傾き、本体と接地面との間に隙間ができる仕様。
主な仕様は、CPUがIntel Core i3-8130U（2.2GHz）、メモリが4GB、ストレージが128GB SATA SSD、グラフィックスがIntel UHD Graphics 620（CPU内蔵）。OSはWindows 10 Pro 64bit。
ネットワークはIEEE802.11ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 4.1。インタフェースは、USB 3.1 Type-C Gen1×1、USB 3.0×1、USB 2.0×1、HDMI×1、microSDメモリーカードリーダーなど。バッテリ駆動時間は約11.6時間。本体サイズはW305.76×D196.38×H17.9mm、重さは約1.25kg。
ASUS VivoBook S13 S330UA-EY027R
S330UA-EY027Rの店頭予想価格は107,800円。CPUがIntel Core i5-8250U（1.6GHz）、メモリが8GB、ストレージが256GB SATA SSDに変更されている。そのほかの仕様はほぼ共通。
ASUS VivoBook S13 S330UA-EY101RS
S330UA-EY101RSの店頭予想価格は127,800円。CPUがIntel Core i5-8250U（1.6GHz）、メモリが8GB、ストレージが256GB NVMe SSDに変更されている。そのほかの仕様はほぼ共通。