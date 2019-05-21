日本エイサーは5月21日、「Aspire」シリーズから、15.6型ノートPCのベーシックモデル「A315-53-N24U/K」を発表した。5月23日より発売する。店頭予想価格は50,000円前後（税別）。
Intel Pentium Goldと256GBのSSDを標準搭載する15.6型ノートPC。ディスプレイ解像度は1,920×1,080ドットのフルHDで、非光沢液晶パネルの採用により外光の映り込みを軽減する。
画面の明るさや彩度を映像の種類によって最適化する「Acer Color Intelligence」や、4つのモードでブルーライトを抑制する「Acer BluelightShield」といった機能を備える。
主な仕様は、CPUがIntel Pentium Gold 4417U（2.3GHz）、メモリがDDR4 2400MHz 4GB、ストレージが256GB SSD、グラフィックスがIntel HD Graphics 610（CPU内蔵）。OSはWindows 10 Home 64bit。
ネットワークはGigabit Ethernet対応有線LAN×1、IEEE802.11ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 4.0。インタフェースはUSB 3.0×1、USB 2.0×2、HDMI×1、SDメモリーカードリーダーなど。バッテリ駆動時間は約7.5時間。本体サイズは約W381.6×D262.8×H20.95mm、重さは約2,100g。