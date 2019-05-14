レノボ・ジャパンは5月14日、13.3型2in1 PC「ThinkPad X390 Yoga」を発売した。従来モデルと比較して12％薄く、100g軽くなり、さらに携帯性が向上した。価格は税別194,000円から。
「ThinkPad X390 Yoga」は、ディスプレイ部分が360度回転する2in1 PC。筐体を刷新し、狭ベゼル仕様となった。前モデルと比べて、ベゼル幅を16％、薄さを12％、重さを100g削減した。
13.3型ディスプレイはフルHD（1,920×1,080ドット）のマルチタッチ対応で、付属のスタイラスペン「ThinkPad Pen Pro」での操作にも対応する。ThinkPad Pen Proは4,096段階の筆圧検知に対応し、15秒で約80％まで充電される。
このほかWindows Hello対応の指紋センサーを標準搭載するほか、オプションで顔認証可能なIRカメラの搭載も可能だ。また、開閉式のカメラレンズカバーThinkShutterも備える。
主な仕様は、CPUは第8世代Intel Core i5/i7、メモリは最大16GB、ストレージは最大1TB SSD、ディスプレイは13.3型フルHD（1,920×1,080ドット）、OSがWindows 10。
通信機能は、IEEE802.11a/b/g/n/ac対応無線LAN、Bluetooth v5.0、WWAN。インタフェースはUSB 3.1 Gen1 Type-C×1 (Video-out対応)、USB 3.1 Gen2 Type-C×1 (Thunderbolt 3対応)、USB 3.1 Gen1×2(内、Powered USB×1)、DMI×1、microSDカードリーダー、マイク/ヘッドホンなど。
バッテリー駆動時間は最大15.1時間。65WのACアダプターを使い、1時間で80％の充電が可能だ。本体サイズはW310.4×219×15.95㎜、重さは約1.29kg。