「Yoga」の最新情報・話題まとめ
2019年01月09日(水)
レノボ、4K 有機ELパネル搭載の15型ノート「Yoga C730 with AMOLED」
PC本体 01/09 04:00
2019年01月08日(火)
レノボ、前モデルから17%小型化した第4世代「ThinkPad X1 Yoga」
PC本体 01/08 10:00
2018年12月20日(木)
レノボ大和研究所で聞いた「Yoga Book C930」キーボードの進化
PC本体 12/20 22:02
2018年10月05日(金)
レノボ、Yoga新製品を発表。E Ink採用2画面PCやSnapdragon 850搭載PCも
PC本体 10/05 19:25
2018年10月04日(木)
レノボ、ヒンジ部にサウンドバーを備えた2in1 PC「Yoga C930」
PC本体 10/04 13:00
2018年09月03日(月)
2018年09月02日(日)
2018年08月31日(金)
Lenovo、Snapdragon 850搭載モデルなどYogaシリーズ新製品
PC本体 08/31 03:30
LenovoのYoga Book新モデルは液晶とE-Inkの2画面にパワーアップ
PC本体 08/31 03:30
2018年02月28日(水)
Lenovo、Yogaスタイルのスリムな狭額縁2in1ノートを発表
PC本体 02/28 20:52
2017年12月12日(火)
レノボ、2in1 PC「Yoga 920」にスター・ウォーズの帝国軍エディション
PC本体 12/12 13:51
2017年10月25日(水)
「ThinkPadの父」に聞く、現在過去そして未来 その2
PC本体 10/25 05:00
2017年09月05日(火)
レノボ、コンバーチブル2in1「YOGA 920」「YOGA 720」国内投入
PC本体 09/05 17:13
Lenovo、第8世代Coreプロセッサ搭載2in1「Yoga 920」など - IFA2017
PC本体 09/05 16:56
2017年03月13日(月)
2017年03月02日(木)
2017年02月27日(月)
Lenovo、2in1 PC「YOGA」に新モデル2機種 - さらなる薄型軽量化を実現
PC本体 02/27 20:36
2017年02月14日(火)
狭額縁で大画面化を実現 - 着実な進化でさらに使いやすくなった「Lenovo YOGA 910」
PC本体 02/14 12:26
2017年02月09日(木)
2017年02月08日(水)
2017年01月17日(火)
レノボ、画面の大型化などスペックを大きく強化した2in1 PC「Yoga 910」
PC本体 01/17 12:37
2017年01月04日(水)
2016年12月13日(火)
レノボ、Androidタブ「YOGA Tab 3」シリーズにスペック強化の新モデル追加
PC本体 12/13 14:59
2016年11月22日(火)
いまペン入力が熱い? - PCやスマホ、タブレットで使えるペンの種類や違いをあらためておさらい
周辺機器 11/22 11:00
2016年10月31日(月)
2016年09月27日(火)
レノボ、2面タッチスクリーン搭載の2in1タブレット「YOGA BOOK」を国内販売
PC本体 09/27 11:58
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