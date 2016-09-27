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「Yoga」の最新情報・話題まとめ

「YOGA」シリーズなどレノボの変形型2in1デバイスの最新情報や詳細レビューをお届け。

2019年01月09日(水)

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レノボ、4K 有機ELパネル搭載の15型ノート「Yoga C730 with AMOLED」

PC本体 01/09 04:00

2019年01月08日(火)

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レノボ、前モデルから17%小型化した第4世代「ThinkPad X1 Yoga」

PC本体 01/08 10:00

2018年12月20日(木)

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レノボ大和研究所で聞いた「Yoga Book C930」キーボードの進化

PC本体 12/20 22:02

2018年10月05日(金)

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レノボ、Yoga新製品を発表。E Ink採用2画面PCやSnapdragon 850搭載PCも

PC本体 10/05 19:25

2018年10月04日(木)

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レノボ、Snapdragon 850搭載Windows PC「Yoga C630」を2018年中に国内投入

PC本体 10/04 13:56

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液晶とE Inkの2画面「Yoga Book C930」は10月12日発売で税別124,800円から

PC本体 10/04 13:00

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レノボ、ヒンジ部にサウンドバーを備えた2in1 PC「Yoga C930」

PC本体 10/04 13:00

2018年09月03日(月)

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Lenovo最新PCハンズオン、ThinkPad X1シリーズ最強モデルや初のSnapdragon 850搭載PCなど

PC本体 09/03 14:23

2018年09月02日(日)

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液晶とE Inkの2画面「Yoga Book C930」ハンズオン - 通常のE Inkとは「別物レベル」の扱いやすさ!

PC本体 09/02 20:29

2018年08月31日(金)

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Lenovo、Snapdragon 850搭載モデルなどYogaシリーズ新製品

PC本体 08/31 03:30

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LenovoのYoga Book新モデルは液晶とE-Inkの2画面にパワーアップ

PC本体 08/31 03:30

2018年02月28日(水)

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Lenovo、Yogaスタイルのスリムな狭額縁2in1ノートを発表

PC本体 02/28 20:52

2017年12月12日(火)

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レノボ、2in1 PC「Yoga 920」にスター・ウォーズの帝国軍エディション

PC本体 12/12 13:51

2017年10月25日(水)

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「ThinkPadの父」に聞く、現在過去そして未来 その2

PC本体 10/25 05:00

2017年09月05日(火)

Top

レノボ、コンバーチブル2in1「YOGA 920」「YOGA 720」国内投入

PC本体 09/05 17:13

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Lenovo、第8世代Coreプロセッサ搭載2in1「Yoga 920」など - IFA2017

PC本体 09/05 16:56

2017年03月13日(月)

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インテル、新潟を皮切りに全国で最新PC体験イベントを実施 - 第7世代Coreプロセッサのメリットを訴求

PC本体 03/13 22:39

2017年03月02日(木)

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MWC 2017でレノボの新2in1を触ってきた - YogaとMiixファーストインプレッション

PC本体 03/02 20:22

2017年02月27日(月)

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Lenovo、2in1 PC「YOGA」に新モデル2機種 - さらなる薄型軽量化を実現

PC本体 02/27 20:36

2017年02月14日(火)

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狭額縁で大画面化を実現 - 着実な進化でさらに使いやすくなった「Lenovo YOGA 910」

PC本体 02/14 12:26

2017年02月09日(木)

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カーボンカバーの構造を9年ぶりに刷新 - さらに強く軽くなった第5世代ThinkPad X1 Carbon

PC本体 02/09 05:00

2017年02月08日(水)

Top

レノボ、ThinkPad YogaやThinkPad 13に第7世代Intel Core搭載モデル

PC本体 02/08 19:51

2017年01月17日(火)

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レノボ、Intel Core iシリーズ搭載の12.2型Windowsタブレット「Miix 510」

PC本体 01/17 15:42

Top

レノボ、画面の大型化などスペックを大きく強化した2in1 PC「Yoga 910」

PC本体 01/17 12:37

2017年01月04日(水)

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CES 2017 - Lenovoが新「X1」やWindows Holographic対応VRヘッドセットなどを展示

PC本体 01/04 23:49

2016年12月13日(火)

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レノボ、Androidタブ「YOGA Tab 3」シリーズにスペック強化の新モデル追加

PC本体 12/13 14:59

2016年11月22日(火)

Top

いまペン入力が熱い? - PCやスマホ、タブレットで使えるペンの種類や違いをあらためておさらい

周辺機器 11/22 11:00

2016年10月31日(月)

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大河原克行のWindows 10 PC探訪記 レノボ編 - 「最高水準のものが完成した」YOGA BOOK開発者に聞く

PC本体 10/31 06:00

2016年09月27日(火)

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レノボが「YOGA BOOK」を国内初披露 - 異色の次世代2in1デバイスでタブレットを「再定義」

PC本体 09/27 21:38

Top

レノボ、2面タッチスクリーン搭載の2in1タブレット「YOGA BOOK」を国内販売

PC本体 09/27 11:58

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