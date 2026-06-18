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「「Tokyo Artisan Intelligence」のニュースまとめ

東北大学発の半導体スタートアップで、独自開発のエッジAI用FPGAなどを活用することで、企業のDX推進・業務効率化を支援するシステム開発会社「Tokyo Artisan Intelligence(TAI)」の取り組みや技術動向など最新情報をお届けします。

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このチャンネルについて

最新のテクノロジーやサイエンスに関わる情報やトレンド、ホットなニュースを毎日更新。IT/IoTや人工知能、半導体、航空、宇宙など、生活に紐づいた身近な技術から、ダークマターや素粒子といった、あっと驚く最新科学の話題まで、詳細な説明付きで紹介します。