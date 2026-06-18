東北大学発の半導体スタートアップで、独自開発のエッジAI用FPGAなどを活用することで、企業のDX推進・業務効率化を支援するシステム開発会社「Tokyo Artisan Intelligence(TAI)」の取り組みや技術動向など最新情報をお届けします。キーワードに該当するデータが見つかりませんでした。
世界最小月面ロボ「LEV-2」(SORA-Q)は実際に月で動いていた。新たな画像解析で判明
どこでもサイエンス 第320回 福岡市でプラネタリウムの世界大会開催。6月21日から26日まで
インテル、エッジAIをフィジカルAIへ拡張 OpenVINO Physical AI Frameworkを投入
アプライド マテリアルズ、3Dチップ微細化向け新装置を発表 GAAと3D NANDの成膜・選択エッチングを強化
アプライド マテリアルズ、スマートグラス向け統合視覚システム「SENZ」を発表
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