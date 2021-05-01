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「レッドブル・エアレース」のニュースまとめ

エアレースの世界大会のひとつで、2003年に飲料メーカー「レッドブル」の企画で始まったワールドグランプリ。搭乗する飛行機の機種が限定されていることと、「エアパイロン」と呼ばれる巨大な塔状の風船を使用することが特徴の同エアレース大会で活躍する機体に適用されている最新技術などをお届けします。

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無限に広がる大宇宙や話題のドローンといった航空関連に関わる情報やトレンド、ホットなニュースを毎日更新。ロケットや人工衛星、宇宙飛行士、天文観測、ドローン、エアレースなど、身近な話題から素粒子やダークマター、重力波といった、最新科学の話題まで、詳細な説明付きで紹介します。