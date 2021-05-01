「レッドブル・エアレース」のニュースまとめ

エアレースの世界大会のひとつで、2003年に飲料メーカー「レッドブル」の企画で始まったワールドグランプリ。搭乗する飛行機の機種が限定されていることと、「エアパイロン」と呼ばれる巨大な塔状の風船を使用することが特徴の同エアレース大会で活躍する機体に適用されている最新技術などをお届けします。