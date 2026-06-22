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「マスワークス」のニュースまとめ

数値解析ソフトウェア(およびそのプログラミング言語)である「MATLAB」ならびに、その結果を活用してシミュレーションや解析を可能とする「Simulink」の開発・販売を主なビジネスとするマスワークス(MathWorks)。年2回の大型アップデートが毎年行われるMATLAB/Simulinkは、アップデートごとに新機能が追加され、その適用範囲を拡大。従来は、自動車業界や航空業界などの産業界が主でしたが、近年では金融業会やディープラーニングを中心とした人工知能分野などでの活用も進みつつあります。そんな同社の最新動向などをお届けします。

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日本の製造業の根幹に存在する「ものづくり」。そんな製造業の第一線で活躍するエンジニアたちに、シミュレーションや3Dプリンタ、3D CADの活用などで大きく変わろうとしている現場の情報や技術トレンド、ホットなニュースをお届けします