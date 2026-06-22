2026年5月26日、ザ・プリンス パークタワー東京でMATLABおよびSimulinkに関する国内最大級のユーザーカンファレンス「MATLAB EXPO 2026 Japan」が開催された。

会場では、「探求と、体験と、そしてその先の発見へ」をテーマに、MATLABとSimulinkを活用した国内の開発・適用事例をはじめ、AI、モデルベースデザイン(MBD：実機を作る前にモデル上で設計・検証を進める開発手法)、データサイエンスなどに関連する30本以上の技術セッションと多彩な展示が行われた。

1000名を超える参加者が聴講した基調講演と、初開催となったスタートアップトークを中心に、当日の模様をレポートする。



「MATLAB EXPO 2026 Japan」講演会場の様子

川崎重工業株式会社が描く「人の可能性を拡張する」移動体験、RMV（Robotic Multi-legged Vehicle）「CORLEO」の開発思想

基調講演には、川崎重工業株式会社（以下、川崎重工）でソーシャルロボットや無人ヘリコプターなどの新規事業開発をリードし、社長直轄プロジェクト本部の本部長を務める加賀谷博昭氏が登壇。「人の可能性を拡張する移動体験──CORLEO(コルレオ)が描く未来」と題して、同社が「次世代オフロードパーソナルモビリティ」として開発を進めているRMV（Robotic Multi-legged Vehicle）CORLEOの開発状況と、開発・検証作業におけるモデルとシミュレーションの重要性を語った。



川崎重工業株式会社 社長直轄プロジェクト本部 加賀谷 博昭氏

加賀谷氏は「今日お伝えしたいのは、CORLEOのメカニカルな機構や技術の細部というより、どんな体験を人に届けたいのか、これからどうモビリティの開発を成立させていくのかです。従来のモデルベースシステムエンジニアリングを広げたかたちの考え方として、制御とシミュレーション・人が使うシステムをどう成立させるかが大きなテーマになっています」と切り出した。



学生時代からMATLABを利用してきた加賀谷氏は、川崎重工への入社後も、技術開発本部などでロボット動作性能向上、ISSドッキング/衛星デブリ除去、船舶自動操船装置、車両走行安全性解析などに携わり、MATLABとSimulinkを毎日のように使い続けてきたという。



「川崎重工は陸海空、そして世界中でさまざまな事業を展開しており、今年創立130周年を迎えます。乗り物とロボットの両方に関わってきた会社であり、その蓄積がCORLEOのようなまだ世の中にない乗り物を考える母体、DNAになっています。CORLEOは、乗り物の楽しさとロボットの制御技術を融合させて生まれた多脚型乗り物(Robotic Multi-legged Vehicle：RMV)です。まだ実機はできていませんが、2025年の大阪・関西万博ではモックアップの展示を行いました」(加賀谷氏)



CORLEOは、単なる移動手段ではなく、体験を提供する乗り物だ。体力に自信のない人でも安全・快適に移動でき、旅行先で乗馬を楽しむように壮大な自然を満喫できるようなモビリティを目指している。また、パーソナルな体験を共有できるように、乗車記録をクラウドに保存しダウンロードして再現できる機能も提供する予定だ。



「世界中のどこにいっても、自分の好みを記憶し、それに応えてくれる相棒に出会え、ともに過ごした時間を共有し、さらに成長していく喜びを味わえる製品に仕上げたいと考えています。自然との調和を図りながら、テクノロジーの力で人生の新たな可能性を切り拓いていく。そうした新しいモビリティの未来を『SAFE ADVENTURE CONCEPT』として提案しています」(加賀谷氏)



川崎重工が提案するRMV「CORLEO」

「人を最初から開発に入れる」、CORLEO開発を支えるモデルベースのアプローチ

CORLEOの開発では、魅力をどのようにかたちにするかを重視している。デザインについては、モーターサイクル開発で採用されているクレイモデリングを活用した。実際に人がまたがり、「またがった瞬間の姿勢」「足の収まり具合」「視線」「操作のしやすさ」などを確認しながら、デザインを作り込んでいったという。



「CORLEOの開発は、従来のロボット開発や乗り物開発の延長では成立しません。ロボットは制御が得意です。一方、乗り物は気持ちよさが価値です。この2つを単純に足し算するのではなく、同時に成立させていくことがCORLEOの開発アーキテクチャです。たとえば、座席の位置が変われば、安定性も変わり、それに伴って制御の条件も変わります。また、必要な電力や乗り味にも影響が及びます。このように部分的に最適化できても全体は成立しません。そこでキーワードになったのが、『分けて最後に合わせる』のではなく、『分けずに最初からつながった状態で進める』ことです。でき上がったものに人が乗るのではなく、開発の最初の段階から人を入れることがポイントでした」(加賀谷氏)



開発アーキテクチャで重視したのは、体験価値を最初に定義すること、ライダーの姿勢や操作性など人の要素を開発初期から組み込むこと、デザインと技術を同時に進めること、モデルで全体をつなぐこと、現実との差を前提に改善すること――といった点だ。



アーキテクチャの全体像としては、体験価値をODD(Operational Design Domain：運行設計領域)や要求仕様として整理したのち、メカ系、電気系、センシング系、水素発電系、制御系、パワートレイン系などの各技術に落とし込む。さらに、それらを仮想プラントモデルとし、ライディングシミュレータや実機試験などで検証し、フィードバックしながらSim2Realギャップを補正していく。



CORLEO開発アーキテクチャの全体像

また、実際の開発で現場が迷わないように、4つのルールも作った。ルール1は「体験価値から常に考える」、ルール2は「ライダーを常に開発に組み込む」、ルール3は「バーチャルで徹底的に追い込む」、ルール4は「完璧は狙わない、後片付けはAIに」だ。



同社はこのアーキテクチャを、CORLEOだけでなく、脚型モビリティの開発基盤として活用していく方針だ。たとえば、ライディングシミュレータとしての展開がある。未知の制御を開発・検証するためのプラットフォームとして、ライダーと路面のセンシング、AIによる予測分析、バーチャルオフロードコースなどをシミュレータに組み込むことで、開発効率を高めたり、新たな体験価値を創出したりする。他にも、バーチャル空間上のCORLEOをゲームコントローラーで操作したり、VR/ARゴーグルを付けてシミュレータに乗ったりする体験を設計することで、eスポーツのような新たな事業カテゴリーへの展開も見込める。



最後に加賀谷氏は、次のように述べ、MATLABとSimulinkが同社の取り組みに欠かせない存在であることを強調した。



「体験価値を設計し、それをモデルとシミュレーションで成立させます。将来的には、ユーザーごとに最適化された冒険を提供する相棒のような存在として人の可能性を引き出していきます。これまで移動は手段でしたが、これからは人を拡張する体験そのものに変わっていきます」(加賀谷氏)



初開催のスタートアップトークに見る、MATLABとSimulink活用の広がり

展示会場で実施されたスタートアップトークでは、社会課題解決に挑むテック系スタートアップ7社が、5分間のピッチで革新的なアイデアや実践事例を披露した。トークの内容は、ロケット打ち上げシミュレーションから、ヒューマノイド開発まで多岐にわたるもので、大勢の聴講者が足を止めて熱心に登壇者の話に耳を傾けていた。



初開催となったスタートアップトークのタイムテーブル

ここでは、そのなかから2社を紹介しよう。



放水ドローンを個人開発から事業化へ、WeeFeeSが語る「小さく検証する」Simulink活用

1社目は、消防活動などが可能な放水ドローンを開発した事例だ。トークを行ったのは合同会社WeeFeeS（以下、WeeFeeS）の末福久義氏で、講演タイトルは「スタートアップにおける特殊ドローン開発のためのSimulink活用、簡易3D運動シミュレーション早期作成の試み」。



合同会社WeeFeeS 代表 末福 久義氏

同社がユニークなのは、個人の開発から実機の検証を経て、社会実装までを進めるプロセスにある。末福氏はまず、技術のアイデアと課題についてこう述べた。



「上向きプロペラのドローンに放水ホースを取り付けて放水すると、放水による反力で機体が不安定になるという課題がありました。そこで、『横向きプロペラ』を使うことを考案しました。これにより、反力を押し返すことができるようになり、上向きプロペラは飛行に専念できるようになったのです。これだけのことですが、誰も思いついていなかった。この横向きプロペラに関する国際特許を、個人で日本・アメリカ・中国で取得し、事業化に取り組んでいます」(末福氏)



2024年から個人開発を本格化させ、「自分のアイデアは自分で最後まで育てていきたい」という思いのもと、法人を設立した。



「いきなり実機を作るのはリスクがあるため、Simulinkの個人ライセンスを数万円で購入し、利用できる範囲でシミュレーションを進めました。さまざまなツールのなかから、Simulinkを選定したのは、使いやすく、ロジカルに組み立てやすかったことです」(末福氏)



Simulinkで検証されたWeeFeeSの放水ドローン構想

末福氏は、シミュレーションで成立性を確認した後、ホームセンターで材料を購入し、実機開発に取り組んだ。消防庁から研究助成を獲得し、Simulinkのスタートアップライセンスを購入して、シミュレーションを併用しながら自作のドローンを開発。自作ドローンや市販ドローンに消火放水ホースや高圧洗浄機をつなぎ、放水試験や清掃試験を実施した。



「消防士が実運用している消防ホースを自作ドローンに取り付け、2〜3階に相当する高さから安定して放水できることを確認しました。また、洗浄試験では市販のDJI製ドローンにケルヒャーを取り付け、洗浄できることを確認しました」(末福氏)



WeeFeeSによる消火放水ドローンの試験動画

そのうえで末福氏は「シミュレーションで小さく検証し進めることが大事です。シミュレーションとあわせて、実際に現場で試すことで本当の課題や価値を見つけることができます」とアイデアをかたちにする際のポイントを紹介した。



ＡＭＡＴＡＭＡが目指す次世代ヒューマノイド、鍵を握る生体模倣とMBD

2社目は、生体模倣技術を用いたヒューマノイド開発で、モデルを用いて設計・検証を進めるMBDを活用している事例だ。トークを行ったのはＡＭＡＴＡＭＡ株式会社（以下、ＡＭＡＴＡＭＡ）の華地山雄一氏で、講演タイトルは「生体模倣技術による次世代ヒューマノイド MBDが必要不可欠となる理由」。



ＡＭＡＴＡＭＡは、名古屋市に拠点を置くディープテック企業だ。生体模倣技術による次世代ヒューマノイドプラットフォーム「nHOS™」を開発している。同社の発表資料によると、ヒューマノイドの市場規模は、2030年に約5兆600億円、2035年に約24兆円、2050年には約8000兆円に達するとされる。華地山氏はヒューマノイドの課題についてこう述べる。



「現在ヒューマノイドは、機械工学と情報工学で形作られています。われわれは、それだけでなく医学分野の知見も取り入れ、人間の優れた仕組みをリバースエンジニアリングすることを目指しています。これは一般的に『生体模倣技術』と呼ばれます。たとえば、骨格(骨盤と両足)にちょっとした能力を入れるだけで、歩くことができるようになります。つまり、骨格自体が計算機能を持っているのです」(華地山氏)



ＡＭＡＴＡＭＡ株式会社 代表取締役 華地山 雄一氏

華地山氏によると、現在の「機械人形」的な構成では、人が行う労働の置き換えが難しいという。そこで、次世代ヒューマノイドでは98%の労働を置き換えることを目指している。その実現に向けて同社が着目するのが「生体模倣技術」だ。



「ヒューマノイドには長時間労働、汎用性、器用さが求められ、常に変化する環境のなかで人間のように自律的に動き続ける必要があります。これらは、生体模倣技術でしかなし得ないと考えられています。というのも、シミュレーションと同じ原理で、40億年かけて収斂(しゅうれん)した結果が現在の人間のかたちであり、身体構造だけでなく大脳というコンピュータをもっていることで、はるかに器用であるからです。そこで重要になるのが、フィジカルAIでも話題になっているように、マルチモーダルと身体との結合です。これをマルチモーダル基盤モデルと呼んでいます」(華地山氏)



生体模倣による次世代ヒューマノイド開発を支えるMBD

ここでいうマルチモーダル基盤モデルとは、視覚、聴覚、触覚、力覚など複数の情報を統合し、身体制御と結び付けるためのモデルを指す。ＡＭＡＴＡＭＡは現在、子どもが身体の使い方を学んでいくように、このマルチモーダル基盤モデルを成長させることに取り組んでいる。今後3〜5年をかけて、建築・建設現場などで使えるヒューマノイドへと発展させていく方針だ。ただ、既存の方法で人間の構造を模倣することは極めて難易度が高い。次世代ヒューマノイドでは、アクチュエーターとして600本の人工筋肉、2000万点に及ぶとされる各種センサー群(触覚・熱覚、力覚、視覚・聴覚・平衡覚など)が必要になる。そこで同社が取り入れているのが、Simulinkを活用したMBDだ。



生体模倣技術の開発を一気通貫で支えるSimulink

「生体模倣技術は別次元の精密さを要求します。マルチモーダル基盤モデルの訓練に加え、マルチドメイン物理×制御×進化計算×Sim-to-Realを1つの開発環境で一気通貫に扱えることがSimulinkの魅力です。自動車などで実績のあるMBDの知見とノウハウを次世代ヒューマノイド開発でも活用していきます」(華地山氏)



ＡＭＡＴＡＭＡが開発する次世代ヒューマノイドの将来像

Copilot体験からプログラミングコンテストまで、展示会場にも広がる参加型企画

展示会場では、Copilot体験コーナーや、プログラミングコンテスト、ライトニングトークなどの企画も実施された。



Copilot体験コーナーは、MATLAB、Simulink、Polyspaceに組み込まれたCopilot機能を、来場者が実際に触れながら試せる展示だ。MATLAB Copilotでは、生成AIの支援を受けてコードやエラーメッセージの説明、コメントの追加などができる。また、Simulink Copilotは、生成AIによるブロック図やモデルの説明を受けられる新機能で、午前中に行われた基調講演のなかでも注目機能として紹介されていた。



Copilot体験コーナーの様子

プログラミングコンテストは、例年実施されている人気の企画だ。「市松模様を1行で作る」「野球の打率を計算する」といった課題が出され、参加者はその場でMATLABを使ってプログラミングし、解答していく。参加者の成績はランキング化され、約100名がMATLABプログラミングの腕を競っていた。



このほか、技術セッションでは、自動車、航空宇宙、建設、製造設計、ロボットなど幅広い業種の事例が共有された。展示会場でも、企業ブースやポスター発表などで、ユニークな取り組みが披露された。



こうした多様な事例を通じて、技術の探求から実体験、さらに新たな発見へとつながるプロセスが具体的に示された点も印象的だ。まさに「探求と、体験と、そしてその先の発見へ」というテーマを体感できる有意義なイベントだった。



多彩な展示でにぎわう「MATLAB EXPO 2026 Japan」展示会場

なお、基調講演や一部講演を除き、6月23日から26日にかけて「MATLAB EXPOオンライン」にて限定配信や、アーカイブ視聴が予定されている。一方で、記事内で紹介した基調講演やスタートアップトークなどは、会場でしか体験できない内容となっている。 登壇者の熱量や会場での一体感、来場者同士の交流など、現地ならではの価値も本イベントの大きな魅力のひとつである。こうした臨場感を含めて体験できる点を踏まえると、次回はぜひ会場にも足を運んでみてはいかがだろうか。



▼アーカイブ視聴はこちら

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