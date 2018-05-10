「第7回 IoT/M2M展」のニュースまとめ

無線通信技術やセンサなどを活用することで、遠隔監視や生産管理などのアプリケーションをクラウドで管理するソリューションや、さらにAIと組み合わせることでたデータ分析まで可能とするソリューションなどが一堂に介する展示会「第7回 IoT/M2M展 春」(第21回 組込みシステム開発技術展も含む)において、注目を集めた企業ブースの出展内容などをお届けします。