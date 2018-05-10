無線通信技術やセンサなどを活用することで、遠隔監視や生産管理などのアプリケーションをクラウドで管理するソリューションや、さらにAIと組み合わせることでたデータ分析まで可能とするソリューションなどが一堂に介する展示会「第7回 IoT/M2M展 春」(第21回 組込みシステム開発技術展も含む)において、注目を集めた企業ブースの出展内容などをお届けします。
レゾナックの2026年12月期上期のコア営業利益は前年同期比2.6倍の888億円、AI向け半導体材料が好調
APEX 2026から見えてきた未来:先端電子パッケージングの最新事情と次なるパラダイムシフト
ラムリサーチの2026年度第4四半期売上高は前年同期比30％増で過去最高を更新、NAND関連が好調
Samsung、FMS 2026で次世代3Dメモリ構想を公開 zHBMや400層超BV-NANDを披露
びわこ半導体構想が技報創刊号を発行、r-GeO2の社会実装へ情報発信を強化
インテルや東芝といった半導体メーカーや、CPU、メモリなどの半導体デバイスに関わる情報、市場トレンドといったホットなニュースを毎日更新。注目のIoTや自動運転など、半導体の適用範囲の拡大とともに成長が続く半導体業界の話題を詳細な説明付きで紹介します。