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「第8回 IoT/M2M 展【春】」のニュースまとめ

無線通信技術、センサをはじめ、遠隔監視、生産管理などのアプリケーション、AIを活用したデータ分析など、IoTに関するさまざまな企業が一堂に介し2019年4月10日～12日に東京ビッグサイトにて開催された「第8回 IoT/M2M 展【春】」において、注目を集めていたブースの模様をお届けします。

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インテルや東芝といった半導体メーカーや、CPU、メモリなどの半導体デバイスに関わる情報、市場トレンドといったホットなニュースを毎日更新。注目のIoTや自動運転など、半導体の適用範囲の拡大とともに成長が続く半導体業界の話題を詳細な説明付きで紹介します。