「第8回 IoT/M2M 展【春】」のニュースまとめ

無線通信技術、センサをはじめ、遠隔監視、生産管理などのアプリケーション、AIを活用したデータ分析など、IoTに関するさまざまな企業が一堂に介し2019年4月10日～12日に東京ビッグサイトにて開催された「第8回 IoT/M2M 展【春】」において、注目を集めていたブースの模様をお届けします。