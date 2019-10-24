「CEATEC 2019」のニュースまとめ

最先端IT・エレクトロニクス総合展から、CPS/IoT Exhibitionへと姿を変え、さらにはJapanの文字を取り去った「CEATEC」。2019年10月15日から10月18日に開催された「CEATEC 2019」において、話題となったブース展示の様子を中心に、半導体デバイスから社会を変えるソリューションまで、未来の社会の在り方の一端をお届けします。