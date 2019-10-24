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「CEATEC 2019」のニュースまとめ

最先端IT・エレクトロニクス総合展から、CPS/IoT Exhibitionへと姿を変え、さらにはJapanの文字を取り去った「CEATEC」。2019年10月15日から10月18日に開催された「CEATEC 2019」において、話題となったブース展示の様子を中心に、半導体デバイスから社会を変えるソリューションまで、未来の社会の在り方の一端をお届けします。

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インテルや東芝といった半導体メーカーや、CPU、メモリなどの半導体デバイスに関わる情報、市場トレンドといったホットなニュースを毎日更新。注目のIoTや自動運転など、半導体の適用範囲の拡大とともに成長が続く半導体業界の話題を詳細な説明付きで紹介します。