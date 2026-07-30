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「導入事例 - 建設」の新着記事
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年間3494時間削減──北海道の住宅関連企業がkintoneで実現した全社員参加のDX
2026/07/30 09:05
レポート
ワーク＆ライフ
アイ工務店、建築現場をエアコンで冷房化する取り組みをスタート→現場職人が快適に作業ができる環境が揃った結果...
2026/07/16 15:32
レポート
企業IT
ネットワーク進化論 - モバイルとブロードバンドでビジネス変革 第36回 NTTグループと大成建設が実証、なぜ建設機械の遠隔・自動制御にIOWNが必要なのか
2026/04/16 11:00
連載
企業IT
20年にわたる信頼が支えた「Biz∫会計」バージョンアップ──変わらない安心と攻めの経理を両立する、盤石のパートナーシップ
2026/03/23 10:00
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企業IT
国内トップの建設コンサルタント 日本工営が散在するプロジェクト情報をSalesforceで一元管理─世界各地の知見を集約し、入札を支える強固な情報基盤を構築
2026/03/06 17:00
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企業IT
パナソニック エレクトリックワークスがSalesforceで建設業顧客データベースを構築―グループ横断の顧客基盤で目指すLTV最大化
2026/02/13 11:00
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企業IT
清水建設のDX戦略を支えるデバイス管理基盤─Workspace ONEでPCからスマホまで4万台のデバイスを安定運用
2025/11/05 10:00
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企業IT
日本製鉄の展示から知る高性能鋼材と建設ソリューションのトレンド - けんせつフェア北陸2025 in 新潟
2025/10/07 15:04
レポート
企業IT
清水建設がRAGの失敗を糧にして進めるAIエージェントの導入とは
2025/08/01 09:05
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秋田県の建設業がkintoneで1500時間の残業削減、立役者はIT未経験の元保育士
2025/07/07 09:00
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イントラネットには無い"現場ニーズ"をアプリで迅速配信、その効果は？
2025/05/13 13:16
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新社屋に2000カ所以上のタグと欲しい機能フル搭載の"スマートオフィスアプリ"
2025/03/21 13:24
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熊谷組、SASE導入で社内ネットワークの「4つの課題」を解決
2025/03/04 08:00
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西松建設に聞く「大規模造成現場における業務効率化を支える現場DX」とは？
2024/12/13 08:00
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企業IT
できることから進める、清水建設が取り組む“草の根活動”のデータ活用とは
2024/06/11 11:05
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大手ゼネコン、老舗製造業はどうやって業務を効率化したのか - LINE WORKS DAY 24 レポート（後編）
2024/06/05 09:00
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西松建設が進めるトンネル工事の自動化・自律化に向けた取り組みとは
2024/04/16 07:32
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東急建設ら4社、スマホで土木現場の自動検査ができるシステムを開発
2024/03/28 16:53
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NTT東日本、DX導入・伴走で建設会社の業務運営課題を解決
2024/01/12 17:30
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建設・土木業界の働き方を一新！BIM/CIM導入で若手にも魅力的なワークスタイルを実現する
2023/12/28 10:00
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2026/04/16 11:00
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Snowflakeで構築! 事例に学ぶデータドリブン経営の進め方 第12回 【竹中工務店事例】データへのアクセスが大幅に高速化! 竹中工務店が選んだ、BIM活用に向けたPoC基盤とは
2023/12/22 10:00
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映像データの活用で課題を解決! 事例に学ぶ“現場DX” 第7回 ポータブルクラウド録画カメラ導入で働き方改革を進める、建設業界の取り組みとは
2022/12/06 09:00
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企業IT
映像データの活用で課題を解決! 事例に学ぶ“現場DX” 第3回 安全性向上、業務効率化に貢献! インフラ工事の現場DXとは
2022/10/11 09:00
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事例で学ぶ、 Microsoft Azure活用術 ～クラウド移行編～ 第205回 大成建設が 7000 社 7 万人が利用する基幹システムを刷新! Azureが支える「建設DX の本質」とは
2022/06/30 17:00
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