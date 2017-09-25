現在マイナビニュースでは、転職エージェントの「マイナビエージェント」とともに、『ITエンジニア学習支援プログラム』を実施しています。

当プログラムにご応募いただいた方のうち、プログラム該当者の方に学習支援としてマイナビ出版が発行するオススメ書籍30冊以上の中から、ご希望の書籍(電子版)を3冊進呈します。詳細は、記事末尾の案内をご覧ください。

■『ITエンジニア学習支援プログラム』の詳細を見る・応募する



プレゼント進呈書籍一覧

Cプログラミング入門以前

「コンピュータ無しで学べる」、Cプログラミングを「学ぶ前」に知っておいてほしいこと。

著作者名：村山公保

電子版：1,955円／ 発売日：2006-05-30

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やさしく学ぶ ディープラーニングがわかる数学のきほん アヤノ＆ミオと学ぶ ディープラーニングの理論と数学、実装

数学がニガテでも大丈夫！ 今度はディープラーニングをやさしく学ぼう

著作者名：スマートニュース株式会社 立石 賢吾

電子版：2,894円／ 発売日：2019-07-31

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つくりながら学ぶ！PyTorchによる発展ディープラーニング

ディープラーニングの発展・応用手法を実装しながら学ぼう

著作者名：小川雄太郎

電子版：3,758円／ 発売日：2019-07-29

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東京大学のデータサイエンティスト育成講座

東大 松尾研究室が提供するあの人気講座が待望の書籍化！

著作者名：塚本邦尊、山田典一、大澤文孝）

電子版：3,218円／ 発売日：2019-03-14

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ノンデザイナーズ・デザインブック ［第4版］

デザイナーでない人のための、デザインの定番基本書。待望の第４版！

著作者名：Robin Williams、吉川典秀（翻訳）、小原司［日本語版解説］、米谷テツヤ［日本語版解説］

電子版：2,354円／ 発売日：2016-06-30

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プログラミングコンテストチャレンジブック [第2版]

問題解決のアルゴリズム活用力とコーディングテクニックを鍛える

著作者名：秋葉拓哉、岩田陽一、北川宜稔

電子版：2,880円／ 発売日：2012-01-28

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プログラミングコンテスト攻略のためのアルゴリズムとデータ構造

"プログラミングコンテスト"で勝つための必須テクニック「アルゴリズム」と「データ構造」の基礎をマスター！

著作者名：渡部有隆、Ozy、秋葉拓哉

電子版：3,866円／ 発売日：2015-01-30

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やさしく学ぶ 機械学習を理解するための数学のきほん アヤノ＆ミオと一緒に学ぶ 機械学習の理論と数学、実装まで

数学がニガテでも大丈夫！ 機械学習をやさしく学ぼう

著作者名：LINE Fukuoka株式会社 立石賢吾

電子版：2,786円／ 発売日：2017-09-20

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世界で闘うプログラミング力を鍛える本 コーディング面接189問とその解法

トップIT企業が出題するコーディング面接にチャレンジ！

著作者名：Gayle Laakmann McDowell、岡田佑一（翻訳）、小林啓倫（翻訳）

電子版：4,104円／ 発売日：2017-03-10

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【特典PDF付き】現場で使える Ruby on Rails 5速習実践ガイド

Railsアプリの基本から実践的なノウハウまでこの1冊で！

著作者名：大場寧子、 松本拓也、 櫻井達生、 小田井優、 大塚隆弘、 依光奏江、 銭神裕宜、 小芝美由紀

電子版：3,758円／ 発売日：2018-10-19

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30日でできる！ OS自作入門

趣味と実用と学習を兼ね備えたOS作成の入門書

著作者名：川合秀実

電子版：3,456円／ 発売日：2006-02-28

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実践TypeScript BFFとNext.js&Nuxt.jsの型定義

TypeScriptの型システムのからフレームワーク利用の実践まで。型定義のノウハウを凝縮！

著作者名：吉井 健文

電子版：3,726円／ 発売日：2019-06-26

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アジャイルな見積りと計画づくり

価値あるソフトウェアを育てる概念と技法

著作者名：Mike Cohn、安井力（翻訳）、角谷信太郎（翻訳）

電子版：3,110円／ 発売日：2009-01-29

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詳解 ディープラーニング TensorFlow・Kerasによる時系列データ処理

TensorFlowとKerasによるディープラーニング・ニューラルネットワークの実践的入門書

著作者名：巣籠悠輔

電子版：3,672円／ 発売日：2017-05-26

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ビッグデータ分析・活用のためのSQLレシピ

ビッグデータ時代のSQL活用術・レシピ集

著作者名：加嵜長門、田宮直人、丸山弘詩（編集）

電子版：4,104円／ 発売日：2017-03-27

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現場のプロがやさしく書いたWebサイトの分析・改善の教科書【改訂2版】

アヤノ＆ミオと一緒に少しずつ学ぶ 機械学習の理論と数学、実装まで

著作者名：小川卓

電子版：3,218円／ 発売日：2018-06-19

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サイバーセキュリティ レッドチーム実践ガイド

サイバー攻撃を理解し、最高のセキュリティチームを作り上げよう！

著作者名：Peter Kim

電子版：3,650円／ 発売日：2019-01-29

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サイバーセキュリティテスト完全ガイド Kali Linuxによるペネトレーションテスト

セキュリティのプロならばこれを読め！"敵の手の内を知る"テクニックを実践解説。

著作者名：Peter Kim、株式会社クイープ（翻訳）、保要隆明（監訳）、前田優人（監訳）、美濃圭佑（監訳）、八木橋優（監訳）

電子版：3,650円／ 発売日：2016-08-01

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いちばんやさしいAI〈人工知能〉超入門

これからの時代を生きるすべての人、必読！

著作者名：大西可奈子

電子版：1,706円／ 発売日：2018-03-22

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楽しく学ぶ Unity2D超入門講座

「いつ、なにをする？」がわかれば、Unityが使えるようになる！

著作者名：森 巧尚

電子版：2,905円／ 発売日：2019-02-21

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ウェブデザインの思考法 機能性と情緒性で導く論理的なウェブデザインの方針立案・構築

機能と情緒、二つの側面からサイトのデザインを論理的に導き出すためのプロセスとメソッド

著作者名：金 成奎

電子版：2,473円／ 発売日：2019-05-31

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業務改革、見える化のための業務フローの描き方 プレミアムブックス版

BPMN仕様に基づいたビジネスプロセス・マネジメントで「動く業務マニュアル」を作る

著作者名：明庭 聡、堀内 健司、編著者名：山原 雅人

電子版：2,938円／ 発売日：2018-04-12

マイナビ出版のサイト『マイナビブックス』で詳細を見る



PowerShell実践ガイドブック クロスプラットフォーム対応の次世代シェルを徹底解説

クロスプラットフォーム対応「PowerShell Core」の基本から活用まで詳細に解説！

著作者名：吉崎生

電子版：3,974円／ 発売日：2018-05-30

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つくりながら学ぶ！深層強化学習 PyTorchによる実践プログラミング

Pythonで実装しながら学ぶ 強化学習・深層強化学習（DQN）

著作者名：株式会社電通国際情報サービス 小川雄太郎

電子版：3,542円／ 発売日：2018-06-28

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世界で闘うプロダクトマネジャーになるための本 トップIT企業のPMとして就職する方法

IT系トップ企業のプロダクトマネジメント職に就く方法を詳しく解説

著作者名：Gayle Laakmann McDowell、Jackie Bavaro、小林啓倫（監訳）、小山香織（翻訳）

電子版：3,650円 発売日：2014-08-22

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試して学ぶ スマートコントラクト開発

Solidityによる開発の基本から、Webアプリケーションの実装まで

著作者名：加嵜 長門、 篠原 航、 金 志京、 河西 紀明、 田中 克典、 佐々木 亮彰、 平野 浩司、 前川 彰、 DMM.comブロックチェーン研究室

電子版：3,769円／ 発売日：2019-01-30

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セキュリティコンテストチャレンジブック CTFで学ぼう！情報を守るための戦い方

コンピュータセキュリティ技術を競うコンテストCTFで戦うための知識技能を鍛えよう。

著作者名：碓井利宣、竹迫良範、廣田一貴、保要隆明、前田優人、美濃圭佑、三村聡志、八木橋優、SECCON実行委員会（監修）

電子版：3,434円／ 発売日：2015-09-30

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実践力を身につける Pythonの教科書

便利な簡単プログラムから機械学習までこの1冊で！

著作者名：クジラ飛行机

電子版：2,786円／ 発売日：2016-10-26

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スクラム現場ガイド スクラムを始めてみたけどうまくいかない時に読む本

スクラムやアジャイルをやってみて、道に迷ったように感じているあなたへ

著作者名：Mitch Lacey、安井力（翻訳）、近藤寛喜（翻訳）、原田騎郎（翻訳）

電子版：3,758円／ 発売日：2016-02-27

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ITエンジニアのための「人生戦略」の教科書 技術を武器に、充実した人生を送るための「ビジネス」と「マインドセット」

副業？ 独立？ それとも？ @SOHO開発者が指南する、ITエンジニアの人生設計の決定版！

著作者名：平城寿

電子版：2,462円／ 発売日：2017-02-23

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人気のプログラミング書籍を3冊進呈！

ITエンジニア学習支援プログラム 当プログラムは、「日本のITエンジニアの技術力向上」ならびに「キャリアパスの改善」にご賛同いただいた協賛各社のサポートを受け、マイナビニュースとマイナビエージェントが共同で運営する教育支援プログラムです。



上記のタイトルをはじめ、マイナビ出版が発行するエンジニア向け電子書籍(詳細はこちら)からお好きなもの3冊を進呈いたします。

応募は以下のボタンをクリックいただき、リンク先のページに必要事項をご記入ください。

※詳しい応募要項は、下記をご確認ください。

※応募内容を精査の上、プログラム該当者の方にはマイナビエージェント担当者より電話・メールにてご連絡を差し上げます。



■プログラムの応募はこちら ※マイナビエージェントのフォームに移動します。





■応募要項

▼応募期間

2020年9月30日 23:59まで

※規定数に達し次第終了いたします。ご了承ください。



▼進呈内容

マイナビ出版が発行する所定のエンジニア向け書籍（電子版）からお好きな書籍を3冊。

※マイナビ出版の運営する電子書籍ストア「Tech Book Zone Manatee」からのダウンロードとなります。

※書籍のラインナップは、事前の予告なく変更となる場合がございます。



▼応募方法

応募フォームより、個人情報を入力しご応募ください。



▼プログラム該当者への連絡

応募内容を精査の後、マイナビエージェントより電話・メールにてご連絡を差し上げます。



▼該当条件

・マイナビエージェントからの連絡後、マイナビエージェントキャリアアドバイザー（※1）との面談にご対応いただける方、転職支援サービスを利用していただける方

・日本国内にお住まいの方

・20代～40代で、ITエンジニアとして一定の従事歴を有し、技術スキルを保有されていると思われる方

※1 マイナビが運営する職業紹介サービス「マイナビエージェント」に所属するIT領域に特化したアドバイザーです。お仕事に関する多様な相談に対応いたします。



▼個人情報の取扱いについて

詳細は、応募フォーム上の個人情報の取扱事項をご確認ください。









[PR]提供：ITエンジニア学習支援企画