ミライのゲンバは、Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）で11月25日〜27日に開催された「第9回 [名古屋] スマート工場EXPO」に出展した。製造現場で使い慣れた紙帳票をAIで電子化し、iPad上に再現する「ミライのゲンバ帳票」のデモを実施した。従来の業務フローを変えることなく、帳票作成・記録・集計といった一連の作業を自動化できるという。

紙帳票の電子化を阻む操作方法の変更と設定の属人化

製造現場では膨大な紙の帳票業務が負担となっている。一方、同社は新たなツールを導入しても現場に定着しない主な原因として、操作方法が変わることを挙げている。また、帳票の設定作業が特定の担当者に依存することも、DXを進めるうえでの課題だと指摘する。

ミライのゲンバ帳票では、既存の紙帳票のフォーマットを生かし、AIが自動で電子帳票に変換する。帳票を一から作り直す必要がなく、設定作業を属人化させずに導入・運用できるとしている。

既存の紙帳票のフォーマットを維持したまま、AIで電子帳票を自動作成する。

手書きの操作感を維持しながら転記作業を削減

手書き入力機能「スラスラタップ」も備える。タブレットにペンシルで書き込むだけで入力内容がデータ化されるため、作業者は紙に記入する感覚で業務を続けられる。

紙に書く感覚で入力できるAI手書き入力機能「スラスラタップ」。

入力したデータはクラウドに即時反映されるため、Excelへの手作業による転記が不要になる。異常値もリアルタイムで検知され、後追いの対応からも解放されるという。

製造現場の課題に合わせて設計するダッシュボード。既存のExcel報告書のフォーマットでの出力にも対応。

展示会では導入企業が実際に使用した帳票も紹介

これまでに樹脂部品メーカーや発熱機械メーカー、切削加工機メーカー、金属加工会社など、幅広い製造現場への導入実績がある。同社は、導入企業の取り組みや業務改善の過程、導入成果をまとめたインタビュー記事「ゲンバ百景」も公開している。

展示会では、紙帳票をAIで電子化するデモに加え、導入企業が実際に使用した帳票のサンプルやデモ画面も紹介した。ブース番号はN11-64で、参加費は無料（事前登録制）だった。

紙帳票が多く残る製造現場でiPadの活用を検討する企業にとって、従来の記入方法を維持しながらペーパーレス化や業務効率化を進める選択肢のひとつとなりそうだ。