DeepLは11月26日、音声AIモデル「Aure」の後継に当たる音声AI翻訳モデル「Aure v2」を発表した。Aureは会話を通じて話者の声のトーンや抑揚に適応し、翻訳音声の表現力を高めたモデル。

Aure v2ではモデルアーキテクチャを刷新するとともに、強化学習を導入し、翻訳の高速化と精度向上を両立した。提供開始時点では日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、韓国語の6言語に対応する。

DeepLはAure v2の提供を開始する

文字起こし・翻訳・音声生成の3工程を統合

従来のリアルタイム音声翻訳では、入力された音声をテキストに変換してから、そのテキストを別の言語に翻訳した後、翻訳結果を音声として出力する3段階の処理を経るものが一般的だった。

各工程が前の工程の処理結果に依存するため、処理時間が積み重なり、会話の流れを妨げる要因となっていた。

これに対し、Aure v2では音声から音声へ直接翻訳するエンドツーエンド型のモデルアーキテクチャを採用。従来は個別に実行していた3つの工程を一つのプロセスに統合することで、翻訳の遅延を抑えられるという。

強化学習で翻訳を開始するタイミングを判断

リアルタイム音声翻訳では、処理そのものの高速化に加え、翻訳を開始するタイミングの判断も重要だ。

翻訳を早く始めすぎると、話者の発言の意図や文脈を十分に把握できず、誤訳につながる可能性がある。一方、発言の内容が確定するまで待ち続けると、翻訳音声の出力が遅れてしまう。

日本語やドイツ語のように、文末に重要な情報が置かれることがある言語では、特にこの判断が難しい。

これに対し、DeepLは強化学習を活用した。学習時に翻訳の正確性と開始までの速さの双方を評価することで、AIモデルが翻訳に必要な文脈を十分に得られたタイミングを判断できるようにしたという。

同社が2026年11月に実施した社内ベンチマークでは、Aure v2は前モデルと比較して翻訳開始までの遅延の中央値を約50%削減することに成功した。また、英語から日本語への翻訳では、Googleの「Gemini 3.5 Live Translate」と比較して翻訳エラーを32%削減できたという。

評価には1分間の実際の音声録音と、人が確認した文字起こしデータを使用。各モデルは公開APIを介してテストしており、アプリケーション側の処理時間は評価に含まれていない。