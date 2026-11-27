生成AIを導入すると、業務はどれほど効率化するのか。そう尋ねると、埼玉県越谷市のシステム開発会社、LandBridgeの代表取締役・三森一輝氏は「業務を何割削減できたかという話ではありません。仕事の進め方そのものが大きく変わったんです」と答えた。

同社は5台のMac miniと生成AIを組み合わせ、システム開発だけでなく、会議の記録管理や広告運用、動画の編集・配信などを自動化している。三森氏が言うのは、単なる作業時間の短縮ではなく、仕事の進め方そのものの変化だ。では、AIが多くの作業を担当するようになった会社で、人には何が求められるのだろうか。

全3回でお届けする本連載。最終回となる今回は、生成AI時代の働き方と、そこで人に求められる役割について聞いた。

創業からMac mini活用まで、LandBridgeの歩み

人の仕事がどう変わったのかを考える前に、ここで一度、LandBridgeの歩みを振り返っておこう。

LandBridgeは2022年に設立された。創業当初の主力は、日本側の社員が顧客の要望を聞いて仕様をまとめ、ベトナムのチームがプログラムを書くオフショア開発だった。三森氏自身も、警察官として約7年半勤務した後、エンジニアを経て起業している。

開発体制を見直すきっかけになったのは、プログラミングを支援するAIツール「Claude Code」の登場だ。それまでベトナム側へ任せていたコーディングを、日本側でもできるのではないかと考えた。

まず、エンジニア経験のない元警察官の社員がClaude Codeを使い、自社サイトのリニューアルに成功。続いて自社メディア「AI駆動研究所」のサイトや自社サービスの開発にもAIを活用した。既存のオフショア開発は続けているものの、新規案件ではAIによる開発が中心になったという。

2026年2月には新たにMac miniを5台購入した。AIが別のAIへ指示を出し続ける仕組みを目指して導入したもののうまくいかず、2〜3カ月ほど使われない時期もあった。その後、MacBookから遠隔で指示を出し、Mac mini側で作業を続ける構成に変更。取材時点では2台をエンジニアが開発に使い、残る3台を三森氏が運用している。

現在はクラウドのAIサービスを使いながら、Mac mini上でファイル操作やプログラムの実行を進める。開発に加え、議事録の整理や動画の公開まで任せるようになった。三森氏が「仕事のやり方自体が本当に変わった」と話すのは、こうした会社全体の変化を指している。

AI時代こそ、顧客の話を聞くことが重要に

AIによってプログラムを作る作業を任せやすくなった今、重要なことは顧客との対話だと三森氏は言う。なぜならシステム開発では、どのような業務に困っていて、何を実現したいのかを理解しなければ、AIへ適切な指示を出すことも難しいからだ。

「AIでシステムを作ることが当たり前になれば、技術力だけで他社と差別化するのは難しくなると思います。だからこそ、お客さんと直接会って話を聞き、その会社の業務をしっかり理解することが重要なんです。最終的には『この人だからお願いしたい』と思ってもらえるかどうかだと考えています」

警察官として人の話を聞いてきた経験が、顧客の要望を引き出す際に活きると三森氏は考えている。

さらに、企業向けのシステム開発を主力とするLandBridgeだが、YouTubeでは生成AIによる開発や業務自動化の実践例、自社の取り組みなどを幅広く発信している。その目的は、単に技術を紹介することだけではない。どんな会社で、どんな人が仕事をしているのかを知ってもらい、「この人たちに相談したい」と思ってもらうことも狙いの一つだ。

YouTubeのほかにも、メディア「AI駆動研究所」を運営し、情報発信を積極的に行なっている。

AIに仕事を任せるために、人間がすべきこと

ただ顧客から要望を聞き取れれば、AIがすべての作業を自動で仕上げてくれるわけではない。導入当初、三森氏は「これを自動化して」と頼めば、一連の処理が完成すると思っていた。しかし、実際には作業を一つずつ組み立て、前の工程が終わったら次へ進めるよう設定する必要があった。

たとえば、会議の記録を案件別に保存する仕組みも、文字起こしのファイルを取り込み、AIが内容を要約し、該当する案件へ反映するという複数の工程で成り立っている。途中で処理が止まれば、どこで問題が起きたのかを調べて修正しなければならない。

そのとき重要になるのが、AIの返答を理解する力だ。

「AIがこちらの意図とは違う方向に作業を進めてしまうこともあります。だから、ただ承認を繰り返すだけでは、うまくいかないと思います」

この考えを強めるきっかけになったのは、子ども向けのAI教室を開いた経験だった。AIから回答が返ってきても、その意味を理解し、次に何をすべきか考える段階でつまずく場合があると気づいたという。

たとえばAIに議事録の保存を任せた際、「指定されたフォルダに保存できないため、別の場所に保存してもよいですか」と聞かれたとする。そのまま承認すれば、意図しない場所に情報が保存され、ほかの作業をする際に参照できないかもしれない。誤った実装が行われないためには、何が原因で保存できなかったのかを確かめ、適切な対応を判断する必要がある。

三森氏は、こうした問題はAI教室を受講した子どもだけでなく、大人でも当てはまると考えている。社員がAIツールを使いこなせるようになるには、トレーニングが必要だという。

Mac StudioによるローカルAIも構想

では、これからAIで業務を自動化したい企業は何から始めればよいのか。三森氏が勧めるのは、普段から繰り返している作業を一つ選んでAIの活用を試すことだ。

「自分がいつも何となくやっている作業を、一つ自動化してみてほしいんです。それができたら、これもAIでできるよね、とわかってくると思います」

たとえば、請求書の作成ならどうだろうか。仮に会計サービスから必要な情報を取り出し、PDFにして保存するという業務なら、まず情報の取得、PDFの作成、保存といった工程に分け、一つずつAIに実行させてみる。うまくいかなければ原因を調べ、手順を修正する。こうして各工程を順番につなぎ、一連の業務を自動化していくという考え方だ。

ただし、そこで注意すべきなのが権限管理だ。三森氏はAIを活用した自動化はトップダウンで行うことが重要だと指摘する。

「たとえば請求書を自動で作ろうとしても、途中で『このデータをAIに使わせていいのか』という問題が出てきます。権限のない社員では判断できず、作業が止まってしまうこともある。だからこそ、社長や役員などの判断する権限があり、責任を取れる人が取り組む必要があると思います」

実際、LandBridgeの共有ディレクトリには、案件や商談の記録だけでなく売上や社員の給与に関する情報も集まっている。こうした情報をAIに扱わせるには、社内の閲覧権限を管理するとともに、外部のAIサービスへどのデータを送るかも慎重に判断しなければならない。

三森氏は、AIの利用が当たり前になるほど「この人たちだったら、ちゃんとやってくれる」と顧客に信頼されることが重要になると考えている。そのためには、情報を適切に管理することも欠かせない。クラウドAIは外部にデータを送信してしまうリスクが少なからずあるため、外部のAIサービスへの情報送信を減らす選択肢として、社内でローカルAIモデルを動かす方法を検討しているという。現在所有しているMac miniではローカルAIを動作させるために十分なメモリを確保できないため、Mac Studio（メモリ512GBモデル）を導入予定だ。

Mac miniによる業務の自動化から、Mac Studioを使ったローカルAIへ。AI時代の仕事を支えるMacの新たな可能性を三森氏は模索している。