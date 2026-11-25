電通は11月25日、国内電通グループ5社の横断組織「dentsu Japan Human Capital Growthセンター」が、コンサルティングサービス「価値創造16タイプ診断＆組織変革支援プログラム」の提供を開始したと発表した。慶應義塾大学商学部准教授の岩尾俊兵氏および岩尾俊兵研究会と共同開発した診断フレームを活用し、企業の価値創造の「型」の診断から組織変革の実行・定着までを一貫して支援する。

人的資本経営や企業変革への関心が高まる一方で、自社がどのような価値を、どのような組織のあり方で生み出しているかを客観的に把握する方法は十分に確立されていないという。また、経営層が描く理想と現場の実際の判断・行動とのずれを把握しないまま変革を進めると、現場に定着しにくいという課題もあるとしている。

こうした背景から、電通が持つ企業変革支援の実践知と、岩尾俊兵研究会による組織能力やイノベーションに関する学術知見を組み合わせ、診断フレームを共同開発した。「情報の流れ」「構造の硬軟」「意識の向き」「評価の基準」の4軸で企業の価値創造の型を16タイプに分類するもので、各軸5問、計20問に回答することで自社のタイプを診断できる。

4つの軸の組み合わせによる価値創造の16タイプ

電通は、この診断フレームを用いて全国の大企業に勤務する20～59歳の従業員1,200人を対象に調査を実施した。最も多かったのは「MOIP（成功パターン磨き上げ型）」の24.8％で、「SOIP（運用モデル重視型）」の12.8％、「SOIR（高効率生産性型）」の12.1％が続いた。

業種別では、メーカーで「創造的×内向き」、金融で「機械的×内向き×結果」、IT・通信で「多方向×創造的×外向き」、サービス・小売・外食で「多方向×機械的」の傾向が見られた。職種別では、管理・研究／生産系部門で「機械的×内向き×プロセス」、IT系部門で「多方向×創造的」、営業・物流系部門で「外向き×結果」の傾向が見られたという。

同プログラムでは、16タイプ診断を共通言語として、事業部・部署間や経営層と現場の違いを比較する。企業文化全体を変えるのではなく、4軸それぞれで「変えるもの」と「残すもの」を見極める点が特徴だ。

施策の設計には、組織開発、人事制度、コミュニケーション、ブランド、マーケティングなどの観点から体系化した電通独自の「102の打ち手」を活用し、診断と同じ4軸を基準に施策を選定する。国内電通グループ各社の専門人材や専門能力を結集し、施策の実行・定着から企業が自走できる状態になるまで支援するという。

調査は、日本の大企業における16タイプの分布と業種・職種別の傾向を把握することを目的に、全国の20～59歳で、中小企業基本法における中小企業の定義に該当しない企業に勤務する1,200人を対象にインターネットで実施した。調査期間は、スクリーニング調査が2026年3月25日～4月1日、本調査が同年4月1日～6日。