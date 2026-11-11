電通は11月6日、スポーツ協賛における看板広告・ロゴのマーケティング効果を可視化する新たな効果測定ソリューションを開発し、提供を開始すると発表した。

スポーツ中継内の看板広告・ロゴの露出をAIで分析する「Relo Metrics」と、同社のテレビ実視聴データを用いた統合マーケティング基盤「STADIA360」を連携させ、企業の認知度や好感度などとの関係を分析する。

ソリューションの概要

企業によるスポーツ協賛が活発化する一方、スポーツ中継に映る看板広告やユニホームなどのロゴは、露出量や広告換算価値を中心に評価されることが多い。実際に広告に接触した人や、広告接触と企業の認知度・好感度などのマーケティング指標(KPI)との関係を可視化することが課題となっていた。

Relo Metricsは、GumGumが運営するスポーツスポンサーシップ価値測定プラットフォーム。STADIA360は、電通が2025年5月に「STADIA」からアップデートした統合マーケティング基盤で、テレビ実視聴データを活用する。

新ソリューションでは、Relo Metricsによる広告・ロゴの露出分析と、STADIA360が連携する各種マーケティングKPIを組み合わせることで、広告に接触した人の属性や、企業に対する認知度・好感度・事業理解との関係を分析できるという。

実証分析の結果

電通は同ソリューションの提供にあたり、JERAがタイトルパートナーとして特別協賛するプロ野球セントラル・リーグ公式戦を対象に実証分析を実施した。2026年3月27日〜4月28日に放送された8試合の中継映像を分析し、4月29日〜5月1日にウェブ調査を行った。

分析では、Relo Metricsが中継映像の各フレームからJERAの看板広告・ロゴの露出を検出し、その時刻を特定。STADIA360のテレビ視聴データと照合して広告接触者をID単位で抽出し、アンケート調査の結果と組み合わせて、接触者と非接触者の企業認知や好感度を比較した。

さらに、バックネット看板やヘルメットのロゴ、インタビューボードなど掲出形態ごとの違いを分析したほか、テレビCMの接触データも組み合わせ、「看板のみ」「CMのみ」「重複接触」「非接触」の4群で統合リーチとブランド評価を分析した。

その結果、看板広告接触者の企業認知は非接触者比108.5%、好感度は同107.5%となった。また、看板広告とテレビCMの両方に接触した人では、企業認知が同112.5%、好感度が同110.5%となり、重複接触によってより高い効果が確認されたという。なお、非接触者には、対象中継を視聴していても看板広告・ロゴに接触していない視聴者が含まれる。

電通は今後、スポーツ協賛によるメディア露出と生活者の企業・ブランドに対する意識との関係を多面的に分析し、企業のスポーツマーケティング施策の評価や改善を支援していくとしている。