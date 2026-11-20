電通は11月19日、こどもりびんぐ、radikoと共同で実施した「親子の寝るまでの時間に関する調査」の結果を発表した。寝かしつけでラジオや音声コンテンツを利用している保護者は3.1%にとどまる一方、音声コンテンツの利用に関心がある保護者は55.5%に上った。3社は同日、子育ての課題解決を目指す「子育てサポおとプロジェクト」を開始した。

同調査は、全国の小学校3年生以下の子どもがいる保護者377人を対象に実施した。子どもが寝るまでの親子の過ごし方や保護者が感じている負担・葛藤を明らかにし、音声コンテンツが日々の寝かしつけを支える可能性を探ることを目的としている。

寝かしつけで負担に感じるのは「子どもが寝るまでに時間がかかること」

寝かしつけで特に負担を感じることは、子どもが寝るまでに時間がかかること(42.2%)が最も多く、自分の時間が取れないこと(31.8%)、添い寝しないと寝ないこと(26.5%)が続いた。

子どもの年齢別に見ると、0～1歳では何が効果的か分からないことが21.2%、2～4歳では添い寝しないと寝ないことが37.0%、5～6歳(未就学)では自分の時間が取れないことが36.7%と、年齢層ごとに特徴が見られた。また、寝かしつけに30分以上かかる保護者は30.0%だった。

寝かしつけの際に実践している方法の数は、特に負担を感じる項目がない保護者では平均2.84個、1項目では2.97個、2項目以上では3.92個だった。負担を感じる項目が多い保護者ほど、さまざまな方法を取り入れている傾向が見られた。

寝かしつけを行っている保護者のうち、子ども向け・親子向けのいずれかの動画配信サービスを週2回以上利用している割合は72.1%で、子どもがぐずったときに動画コンテンツを利用している割合は30.4%だった。一方、寝かしつけで子どもに動画を見せる保護者は2.0%にとどまった。

ラジオや音声コンテンツの利用に「関心がある」

寝かしつけに動画コンテンツを使う場合の懸念としては、スマートフォンやタブレットの画面を長時間見せること(55.2%)が最も多く、刺激の強い映像を見せること(43.4%)が続いた。

一方、寝かしつけでラジオや音声コンテンツを利用している保護者は3.1%だったが、その利用に「とても関心がある」「やや関心がある」と回答した保護者は合わせて55.5%に上った。寝かしつけにコンテンツを使う場合に重視することは、子どもが眠くなりやすいこと(46.5%)や、落ち着いて静かになること(44.8%)が上位を占めた。

3社はこの結果を踏まえ、音声コンテンツを従来の添い寝や読み聞かせに代わるものではなく、子どもが寝るまでの親子の時間に自然に取り入れられる新たな選択肢の1つとして活用できる可能性があると考えている。

「子育てサポおとプロジェクト」の概要

「子育てサポおとプロジェクト」では、radikoの音声コンテンツと配信基盤、こどもりびんぐが持つ子育て家庭との接点や知見、電通の企画・プロデュース力を生かし、子育てに関する課題の解決に取り組む。

第1弾として、11月19日からradiko内で「おやこでラジオ よみきかせ・子育て番組特集」を公開。放送・配信中のラジオ番組やポッドキャストから親子で楽しめるコンテンツを集め、寝る前の時間にも音声を気軽に取り入れられる機会を提供する。3社は今後も、それぞれの強みを生かしながら取り組みを段階的に広げていく考えだ。

同調査は、こどもりびんぐが6月15日～28日、全国の小学校3年生以下の子どもがいる保護者377人を対象にインターネットで実施した。