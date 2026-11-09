OpenAIは、「GPT‑6 Cyber: Advancing the frontier of aligned cybersecurity agents | OpenAI」、「A thousand fewer paths to root | OpenAI」において、サイバーセキュリティに特化したAIモデル「GPT-6 Cyber」を一部の認証済み利用者に公開した。

同モデルを活用した検証では、Linuxカーネルの脆弱性1724件を発見し、権限昇格を可能にする948件のエクスプロイトを開発した。OpenAIは今後、セキュリティ研究者や企業への提供を段階的に拡大する方針だ。

Linuxの脆弱性1724件を発見、948件で攻撃手法を特定

今回OpenAIの研究者は、セキュリティ研究を体系的プロセスとして自動的に実行するシステムを構築した。脆弱性の発見、動的検証、悪用可能性の評価、パッチの生成、人間によるレビューの5段階のパイプラインで構成される。

このシステム内で中心的な役割を果たすAIモデルが「GPT-6 Cyber」となる。実験対象としてはLinuxが選択された。Linuxは世界のデジタルインフラの多くを支える基盤ソフトウェアであり、長期間にわたって検証されてきた実績がある。

実験では2308件の脆弱性候補が発見され、そのうち1724件について実際に脆弱性を再現し、検証に成功した。さらに、管理者権限（root権限）を取得できるエクスプロイト1169件を生成し、重複を除いた948件の脆弱性について攻撃が可能であることを確認した。実験全体で使用したAPIクレジットは約120万ドル相当に上った。

OpenAIによると、パイプライン内で使用された攻撃手法のうち少なくとも10件は、それまで知られていなかったエクスプロイト手法とされる。パッチの生成まで網羅するパイプライン処理を実行後、結果は人間の研究者によってレビューされた。OpenAIは、深刻な脆弱性に関する数百件の報告と修正パッチをLinuxの保守担当者に送付しており、残りについても段階的に報告を進める方針だ。

OpenAIは、MozillaのWebブラウザー「Firefox」に対しても試験を実施している。その結果、これまで知られていなかった重大な脆弱性81件を発見した。OpenAIによると、Firefoxでも深刻度の高い未知の脆弱性81件を発見した。Mozillaは、これらの脆弱性の多くについて、すでに修正をリリースしている。

セキュリティ研究者や重要インフラ事業者への提供を拡大

OpenAIは、GPT-6 Cyberを承認済みのサイバーセキュリティ研究プログラム「Daybreak Red」の一部利用者に対し、APIとCodexを通じて提供する。今後はすべてのDaybreak Red利用者へ段階的に提供を拡大する予定だ。また、より多くの組織や独立系セキュリティ研究者に対しても、Daybreakプログラムへの参加を呼びかけている。

今回の発表は、AIを利用したサイバー攻撃への懸念が高まる中で行われた。セキュリティ専門家の間では、オープンソースのAIモデルも近い将来、最先端モデルと同等の脆弱性発見能力を持つようになるとの見方がある。防御側に与えられた時間的猶予は限られており、企業やセキュリティ担当者がAIの能力を活用し、攻撃者よりも速く脆弱性を修正できるかどうかが今後の焦点となる。