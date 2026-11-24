政府はガソリン価格を抑制する補助金の縮小を決断した。

中東情勢の悪化に伴い3月からレギュラーガソリンの店頭価格を全国平均170円程度と抑え込んできたが、財政支出の膨張に歯止めをかけるため、12月に基準目標を175円に引き上げる。ただ、制度の終了時期は示しておらず「出口」は見えていない。

政府は2022年からガソリン補助を実施。昨年末のガソリン税の暫定税率廃止に伴い補助金支給も終えたが、イランによるホルムズ海峡の事実上の封鎖で原油高が進んだことを受け、3月に再開した。

1リットル当たりの補助単価は、原油の国際相場などを踏まえて週に1度決まる。12月は基準価格を第1週の3日と第2週の10日に2円ずつ、第3週の17日にも1円引き上げ、第4週以降は据え置く。1回の上げ幅を抑えて急激な値上がりを避けることで、駆け込み給油を防ぐ。

3月の再開以降、10月末までに支出した補助額は約1兆5000億円に上った。中東情勢の緊張緩和への期待が高まった7月には一時、1リットル当たり2.8円にまで下がったが、近ごろは50円程度が続く。

高市早苗首相は9月下旬、「貴重な税金を1日あたり100億円超えるペースで使用して価格を抑えている」と説明。補助金の原資となる基金の残高は10月末時点で約2700億円となった。12月使用分までとして、すでに約1兆1400億円の積み増しが決まっている。

これまでも補助金の出口戦略を検討するよう促す声は与野党から上がっていた。自民党関係者も「補助があることが当たり前になってはいけない」と語る。ただ、基準価格を175円に引き上げても欧米各国のガソリン価格よりも低い水準で抑え込むことになる。

政府は来年1月以降も月5円ペースで引き上げる方針だが、来春には統一地方選挙もある。自動車が生活の足として欠かせない地方を中心に家計への打撃となるだけに、経済官庁幹部は「縮小を決めきれないのだろう」と語る。

【 高市政権の成長戦略への期待と不安 】大和総研副理事長・熊谷亮丸