taiziiiは11月24日、「AI活用と組織の判断に関する実態調査」の結果を発表した。調査は、従業員300人以上の企業に勤務する課長クラス以上で、所属部門が業務でAIを利用している人を対象として実施した。有効回答数は170人だった。

このうち、直近5年に若手社員や後任者を受け入れ、業務を教えたり育成したりした経験がある136人に、担当業務で前任者・経験者と同等に判断できるようになるまでの典型的な期間を尋ねた。

最も多かったのは「3～6カ月未満」の30.1%で、41人が回答した。次いで「6カ月～1年未満」が25.7%、「1～3カ月未満」が16.9%だった。「1年以上」との回答も16.2%あった。

「6カ月～1年未満」と「1年以上」を合わせると57人となり、全体の41.9%が前任者・経験者と同等に判断できる状態になるまで6カ月以上かかったと回答した。

44.1%は6カ月以上、または「まだ同等に至っていない」

一方、「1カ月未満」は7.4%だった。「まだ同等に至っていない」は2.2%、「わからない」は1.5%となった。

6カ月以上かかった57人と、「まだ同等に至っていない」と回答した3人を合わせると60人となり、136人の44.1%を占める。

調査は2026年9月1日～4日にインターネットで実施した。回答数は200人で、このうち調査対象の条件に該当した170人を有効回答としている。