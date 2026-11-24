スーパーコンピューターの計算速度の世界ランキング「TOP（トップ）500」が発表され、中国・深セン国家スパコンセンターの「霊晟（れいせい）」が前回6月に続きトップとなった。2位の米国「エルキャピタン」などと合わせ、毎秒100京回（京は1兆の1万倍）を意味する「エクサ級」のスパコンは5台。理化学研究所の「富岳（ふがく）」は9位を維持した。一方、富岳の運用システムが不正アクセスを受け、利用者の情報が流出したことが発覚している。

OP500は性能評価用プログラムの処理速度を年2回競うもの。米シカゴで開かれた国際会議で日本時間17日に発表された最新版では、霊晟が毎秒219京8400兆回。上位10台の顔ぶれが前回と変わらず、2～4位を米国勢が占め、ドイツやイタリアが続いた。9位の富岳の速度は、44京2010兆回となっている。

中国は「神威太湖之光」が2016～17年に4連覇した。前回、霊晟により、それ以来の首位となった。世界のスパコン開発では、中央演算処理装置（CPU）に加え、大量の計算を同時処理できる画像処理装置（GPU）を多数、組み合わせる構成が主流だ。しかし霊晟は、米国による高性能GPUを含む先端半導体の対中輸出規制を背景に、独自の技術によりCPUのみで毎秒200京回の壁を初めて突破した。CPUのアーキテクチャー（基本規格）には、富岳などと同様に英企業の「アーム（Arm）」を採用している。中国は近年、上位への新たなランクインがなく、TOP500への参加に対し消極姿勢に転じたとみられていた。

今回、初登場したスパコンの最高位は12位で、韓国科学技術情報研究院（KISTI）スパコンセンターの「ハンガン（漢江）」だった。米HPE社のシステムを採用し、米エヌビディア社のCPU・GPU融合チップを搭載した。

上位500台に占める新スパコンは、過去最少の27台にとどまった。一方、下位ランクの性能が高まっており、全体の性能は向上した。米国の主要ハイパースケーラー（巨大クラウド企業）5社が、世界のAI（人工知能）計算能力の7割を握るとされる。スパコン分野の成長の軸がAIとなり、計算速度ではなくデータ処理能力重視のシステムへと移行している実態をにじませている。

上位500台の内訳は米国が最多の163台。これにドイツ47台、日本46台、韓国22台、フランスとイタリアの20台が続いた。

日本は先代「京（けい）」が2011年に連覇した後、中国や米国に抜かれた。20年6月、富岳で8年半ぶりに首位となり、21年11月まで4連覇した。富岳は理研と富士通が共同開発し、理研計算科学研究センター（神戸市）の京の跡地に設置された。21年3月に本格稼働し、産学官による利用が進んでいる。

理研は昨年1月、富岳後継機の開発開始を発表した。コードネームは「富岳NEXT（ネクスト）」で、2030年頃に稼働する計画。実効性能を5～10倍以上に高めるほか、活用が急速に進むAIに必要な性能で世界最高水準を目指す。同センターの隣接地に設置する。富士通、エヌビディア社との共同開発を決め、今年5月には基本設計技術報告書を公開した。

4200人の利用者情報流出か

理研の20日までの発表によると、富岳で判明した不正アクセスでは、利用者のファイルの一部と認証情報が外部に持ち出されたこと、また、持ち出された可能性があることを確認した。利用者の氏名やメールアドレス、ID、住所、属性、電話番号などの連絡先、本人確認書類の種類が含まれる。

第三者が今月10～13日、インターネット上に公開されていた富岳の稼働状況を表示するウェブページを足がかりに、運用系の内部ネットワークに侵入。複数のサーバーを操作していた。影響を受けた可能性がある利用者は4222人。13日に不正アクセスを確認。翌14日に運用を停止し、外部のアクセスを遮断した。悪用は確認されていないが、被害の拡大防止のため、情報が漏えいしたことを前提として緊急に対応するという。富岳の運用再開は、再発防止策を講じた上で判断する。

関芳弘文部科学相は17日の閣議後会見で「数々の優れた成果を創出してきた富岳で、このような事案が生じたことを大変、重く受け止めている。得られる教訓や対策の横展開を含め、全国の研究インフラの情報セキュリティー強化を早急に図りたい」と述べた。

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TOP500のランキング上位は次の通り（名称、設置組織、国、毎秒の計算速度）。

1位 霊晟 深セン国家スパコンセンター（中国）219京8400兆回

2位 エルキャピタン ローレンスリバモア国立研究所（米国）180京9000兆回



3位 フロンティア オークリッジ国立研究所（米国）135京3000兆回

4位 オーロラ アルゴンヌ国立研究所（米国）101京2000兆回

5位 ジュピターブースター ユーリッヒスパコンセンター（ドイツ）100京回