各種インフラの老朽化が社会的な課題となっている。点検するには狭隘で作業員が立ち入りにくかったり、そもそも人の進入が物理的に不可能だったりする場所も少なくない。地中の送電トンネルもこうした狭隘な空間が多く、目視点検に手間を要する足元や高所の点検箇所も存在する。こうした場所では、人の五感だけに頼らず、サーモカメラや超音波などのセンサをロボットやドローンに搭載して点検する手法の実用化が国内外で進んでいる。

そんな中、スペースデータは11月13日に、センサを搭載した四足歩行ロボットとドローンが役割を分担し、送電トンネルの点検を事前に仮想空間で検証できるシミュレーションを開発発表。同社のロボットの現場実装基盤「RobotBrain」(ロボットブレイン)を活用したという。

今回の開発発表内容

送電トンネルなどの点検においては、人の五感だけに頼らず、ロボットやドローンに搭載したサーモカメラや音波などのセンサでデジタルデータとして計測・確認するアプローチが有効とされる。同社は、センサを搭載した四足歩行ロボットとドローンを組み合わせ、適材適所で相互に補完する点検手法を考案した。

しかし、実環境でいきなり点検を実施すればトラブルを招くリスクが高い。そのため、カメラ映像とセンサ計測を組み合わせた点検を、ロボットとドローンの役割分担も含めて事前に仮想空間で検証できる環境が望まれる。そこで同社はRobotBrainを活用し、シミュレーターを開発することにした。

今回のシミュレーションでは、内径3.5m・長さ240mのトンネルの両側に、ケーブルを載せた棚が5段ずつ並ぶ場面が設定されている(いずれも仮定)。四足歩行ロボットは、背部に搭載した2眼カメラ(可視光と赤外線)、周囲の形状をレーザーで計測する3D LiDAR、さらに超音波マイクアレイを用いて、床面および下段の棚を点検しながら移動する。一方のドローンは、トンネル内の4か所に配置されたドローンポートから離陸し、人の手が届かない上段と天井を点検。点検作業終了後は、最寄りのポートに帰還して充電する。

トンネルの入り口(坑口)にある司令塔が、両機に点検の担当領域を割り当てる。例えば、四足歩行ロボットが超音波センサで上段の放電とみられる異常音を検知すると、司令塔がドローンを急行させて詳細を確認し、一連の指示系統が画面上で可視化される。また、通信が届かない区間では、ロボットが自分で判断して点検を継続する仕組みだ。

さらに、「四足歩行ロボットとドローン」「四足歩行ロボットのみ」「人の巡視」の3種類の手法を切り替え、同一条件で比較検証できる。人の巡視は、2人1組で懐中電灯を用いて目視確認しながら歩く想定だ。接続部の過熱、部分放電、天井のひび割れや漏水、床の沈下といった異常を設定して比較した結果、四足歩行ロボットとドローンの組み合わせが、点検できた範囲・検出した異常ともに最多となった。

四足歩行ロボットの点検速度(移動速度)やドローンが1回に飛べる時間、通信圏外区間の有無などの条件を変更し、点検できた範囲・検出した異常数・所要時間の変化を検証することも可能だ。点検済みの領域は、トンネル壁面の展開図上に色分け表示されるほか、LiDARで取得した点群データや、四足歩行ロボットとドローンの視点映像、司令塔の制御ログも確認できる。

なお、今回のシミュレーションのベースとなっているRobotBrainは、現場で稼働するロボットの導入・運用・学習を支える基盤として開発したもので、2026年10月に発表済み。仮想空間で検証した機種・台数・配置・制御・安全条件を実機へ実装し、現場で得られた走行・作業・異常などの実測データを仮想空間へフィードバックして空間と構成を更新する機能を持つ。このサイクルを循環させることで、実機と連動したデジタルツイン環境が構築され、現場で運用するほどロボットの精度が向上する仕組みとなっている。

スペースデータは今後も、作業員の立ち入りが容易ではない狭隘な地下設備などの点検について、ロボットとドローンの役割分担も含めて導入前に仮想空間で検証できる基盤として、RobotBrainを拡充していくとしている。