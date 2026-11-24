新たな業務システムの導入、サーバの老朽化、容量不足。サーバを導入・更新する場面では、限られた予算と人手の中で、構成の選定から見積もり、導入準備まで進めなければならない。このような中堅・中小企業のIT担当者の負担を軽くするのが、サーバやストレージの人気構成をパッケージ化した「HPE Smart Choice（スマチョ）」だ。

本体と必要なオプション製品がセットになっているため、どの構成を選べばよいか分からない場合でも、候補を絞り込みながら検討を進めやすくなります。また、あらかじめ特別価格を適用したパッケージモデルなので、販売店は適切なものを選んで見積もりを出すだけです。さらに、HPE Smart Choiceでは、Windows Server 2025のプリインストールモデルや専用の保守サービスも選択できます。OSのインストールやRAID設定を済ませた状態で導入できるため、構築作業の負担軽減につながるほか、運用開始後のサポートまで含めて検討しやすい点も特長です。本記事では、こうした選択肢の仕組みと、実際の活用シーンを紹介します。

導入・更新で押さえておきたいのは「構成」「費用」「納期・導入準備」

必要な性能を確保したいものの、検討に多くの時間はかけられない。

サーバーの導入・更新では、選定や見積もりのやり取りが長引くほど、社内承認や導入準備に充てられる時間も減ってしまいます。

計画をスムーズに進めるために、「構成」「費用」「納期・導入準備」の3点は早めに整理しておきたいところです。

1.構成



必要な性能や容量は、利用するシステムや人数によって異なります。用途に合った候補を販売店に提案してもらい、自社にとって過不足のない構成かどうかを確認することが大切です。

2.費用



予算内に収まるかを判断するには、機器だけでなく、必要なソフトウェアや導入作業、保守などを含めた見積もりが必要です。候補となる構成が固まらなければ金額も見えてこないため、社内での検討も進めにくくなります。

3.納期・導入準備



希望する時期に利用を開始するには、機器が届くまでの期間に加え、OSの準備や社内環境に合わせた設定など、販売店に依頼する作業についても確認しておく必要があります。サーバーを更新する場合には、既存データの移行や切り替えの検討も欠かせません。

例えば、Windows Server 2016の延長サポートは2027年1月12日に終了します。こうした期限も、OSを含めた利用環境を見直すきっかけの一つとなります。

導入・更新に至る理由は企業によって異なりますが、「何を選ぶか」「いくらか」「いつ使い始められるか」を早めに整理しておきたい点は共通しています。

手間や費用を抑えて検討できる、人気構成のパッケージ

HPE Smart Choiceでは、幅広いHPE ProLiantシリーズの中から用途に応じたモデルを選択できます。ベースとなるHPE ProLiantは、登場から30年以上の歴史を持つサーバーです。HPE Smart Choiceでは、タワー型からラック型まで幅広いモデルを取りそろえています。OSの有無や用途に応じて選べるため、新規導入はもちろん、既存のサーバー更新にも対応できます。

構成選びから導入後の備えまでを支える5つの特長

では、構成をパッケージ化することで、具体的にどのようなメリットが生まれるのでしょうか。HPE Smart Choiceの5つの特長に沿って見ていきましょう。

人気構成をパッケージ化：用途に合った候補から検討できる

CPUやメモリ、ストレージなど、選定時に組み合わせを検討する必要がある部品が多いのがサーバーだ。 HPE Smart Choiceは多くのお客様に選ばれている構成をパッケージ化しているため、 販売店からすぐに具体的な候補の提案を受けられる。 これによって、自社に必要な性能や容量を満たし、予算に収まるかどうかを検討しやすくなる。

予算を立てやすい：機器と保守を合わせて検討しやすい

HPE Smart Choiceでは、導入実績の多い構成をパッケージ化し、特別価格を適用したモデルとして提供しています。さらに、HPE Smart Choice専用の保守サービスも用意されており、必要な期間や対応時間に応じた保守を含めた費用を、本体とまとめて把握しやすくなります。実際の販売価格や、設定・移行などにかかる作業費用については、販売店の見積もりでご確認ください。

在庫から出荷：早期の調達と提案のスピード向上につながる

HPE Smart Choiceは、ディストリビューター（流通パートナー）の在庫から出荷されます。在庫があるモデルなら、早期の調達を期待できるため、販売店はすぐに提案や見積もりを進めやすくなります。また、あらかじめ構成が定義されていることから、導入までの検討もスムーズに進められます。販売店には、希望する導入時期を伝え、在庫状況や納品予定を確認しながら計画を立てるとよいでしょう。なお、機器そのものの納期と、設定・移行作業を含めた利用開始時期は、分けて確認することが大切です。

OSプリインストール：OSを入れる作業を軽減できる

Windows Server 2025 Standardのプリインストールモデルは、OSのインストールやRAID設定を済ませた状態で提供されます。導入時の基本的な設定作業を省力化できるため、販売店はネットワークやセキュリティ設定、データ移行など個別環境への対応に注力しやすくなります。結果として、導入準備を効率的に進められます。

専用保守：導入後の運用も見据えて選べる

HPE Smart Choiceでは、専用の「HPE Tech Care Service」を用意しています。翌営業日のオンサイト（訪問）対応を目標とする「Basic」と、24時間365日の対応を提供する「Essential」から選択でき、利用環境や求めるサポート水準に応じた構成を検討できます。ハードウェアの修理に加え、対応するOSやソフトウェアを含めた環境で問題が発生した際の切り分けを支援します。運用開始後のトラブル対応を相談しやすい点も特長です。なお、OSやソフトウェア自体の保守・サポートは別途契約が必要となる場合があるため、詳細は販売店へご確認ください。

活用例：今年度の予算で、ファイルサーバーを更新したい場合

ここで、社内の資料共有に利用しているファイルサーバーが老朽化し、更新を検討している企業を例に考えてみましょう。

利用者は100人以下で、今年度の残り予算を使い、年度内に切り替えたいと考えています。設定やOSの導入は、普段から取引のある販売店に依頼する予定です。

販売店から提案されたのは、HPE Smart Choiceの「HPE ProLiant ML30 Gen11」のOSプリインストールモデルです。小規模なファイル共有に適したタワー型サーバーで、OSのインストールやRAID設定を済ませた状態で提供されるため、導入に必要な準備を効率よく進めやすくなります。

また、あらかじめ構成がパッケージ化されているため、販売店は、見積もりや提案をスムーズに進められます。導入企業側も複数の構成を一から比較検討する負担を減らしながら、保守サービスや利用者数に応じたクライアントアクセスライセンス（CAL）、設定・データ移行を含めた費用を早めに把握できます。予算内で更新できると確認できれば、社内の承認手続きも進めやすくなるでしょう。

さらに、提案されたモデルに在庫があれば、納品時期の見通しも立てやすくなります。販売店と、設定やデータ移行の日程を調整し、必要な保守も確保することで、今年度の予算を使って年度内に更新する計画を具体化できます。

まずは販売店へ「用途・困りごと・希望時期」を伝えて相談を

HPE Smart Choiceを検討する際、必要なスペックが固まっていない段階でも販売店に相談できます。「新たにどのようなシステムを使いたいのか」「現在のサーバーで何に困っているのか」など、分かる範囲で用途や課題、予算、希望時期を販売店に伝えることが、自社に合った構成を検討する第一歩となります。必要なスペックが固まっていない段階でも相談できるため、まずは現状の課題や要望を整理して伝えると良い。

販売店は、HPE Smart Choiceのラインアップから条件に合ったモデルを選定し、保守や導入作業と合わせて提案できます。その調達は、株式会社大塚商会をはじめとするディストリビューターが支えています。HPE Smart Choiceが在庫から出荷されるのも、こうした流通の仕組みがあるからこそです。

サーバーの導入・更新を考え始めたら、まずは販売店へ相談し、自社に合った構成や導入計画を検討してみてはいかがでしょうか。

※この記事は（日本ヒューレット・パッカード合同会社）による記事の転載です。

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