Hagakureは11月12日、「20～30代働く人の生成AIとの付き合い方調査2026」の結果を発表した。調査期間は8月26～27日で、20～30代の働く人500名を対象にインターネットで実施した。

仕事で生成AIを利用した経験を尋ねたところ、「日常的に利用している」が21.6%だった。「時々利用している」は26.6%、「1～2回利用したことがある」は8.4%だった。3項目を合わせた利用経験者は56.6%となる。一方、「利用したことはない」は43.4%だった。

生成AIへの相談、60.1%が「情報収集・調べもの」

仕事について生成AIに相談・質問した経験がある303名を対象に、相談内容を尋ねた。

最多は「情報収集・調べもの」の60.1%だった。次いで「メール・文章の書き方」が40.6%、「仕事のアイデア」が29.4%となった。「文章の添削」は22.1%、「企画の壁打ち」は18.2%だった。

生成AIに仕事を相談する理由では、「すぐに回答が返ってくるから」が46.9%で最多となった。「いつでも相談できるから」が44.6%で続いた。

「人には聞きにくいことを聞けるから」とした人も32.0%だった。同社は、回答の速さや時間を選ばない利便性に加え、人に聞きにくい内容も相談できる気軽さが利用理由になっていると分析している。

「計算力」はAI、「コミュニケーション力」は人間が得意との回答

人間と生成AIのどちらが得意だと思うかについても尋ねた。

「AIの方が得意」との回答が最も多かった能力は「計算力」で266名だった。「情報収集力」が238名、「分析力」が220名で続いた。

一方、「人間の方が得意」との回答が最も多かったのは、「コミュニケーション力」と「相手の気持ちを理解する力」だった。それぞれ208名が回答した。「共感する力」も173名となった。

AIに任せたくない領域、機密情報と個人情報が18.6%

生成AIにできれば任せたくない、相談したくない仕事については、「特にない」が35.4%で最多だった。

具体的な項目では、「会社の機密情報に関わること」と「顧客の個人情報に関わること」がともに18.6%で最も多かった。「人間関係についての相談」は18.4%、「給与・待遇についての相談」は18.0%だった。「重要な意思決定」について生成AIに任せたくない・相談したくないとの回答も16.4%あった。

調査結果からは、20～30代の働く人の半数以上に業務での生成AI利用経験がある一方、機密情報や個人情報などを扱う場面ではAIの利用を避けたいと考える回答者も一定数いることが分かる。