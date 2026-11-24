「〝新しい国のカタチ〟を議論し、そこへ向けて統合的に政策を進めていくとき」─。こう強調するのは運輸総合研究所会長の宿利正史氏。中東危機に端を発したホルムズ海峡の封鎖で日本の供給網は大きく揺さぶられた。その中で高市早苗政権が成長戦略の1つに掲げたのが「造船業の復活」だ。かつて世界一を誇った日本の造船業は中国や韓国の後塵を拝している。しかし、日本で船を作り日本の船で運ぶ能力がなければ有事の際に国民の生活や企業活動は止まる。造船業の再生には何が必要なのか。

日本にとっての「国際海上輸送」の重要性とは?

─ 中東情勢は依然として落ち着きを見せず、中でも日本経済にも大きな影響を与えるホルムズ海峡も正常化には程遠い状況です。宿利さんは現状をどのように受け止めていますか。

宿利 四方を海に囲まれた日本にとって、国際海上輸送ネットワークは、日本の産業活動や国民生活、外交・安全保障、更には将来の成長可能性を支える「基幹的な公共基盤」です。

これまでも阪神・淡路大震災や東日本大震災といった大規模自然災害、スエズ運河の貨物船座礁事故、コロナ禍における海外主要港湾の混雑、紅海危機など国際海上物流の途絶リスクは絶え間なく顕在化してきました。

もし、途絶事態が発生すれば、単に「物資が届かない」という物理的な問題にとどまらず、海上運賃の高騰、船腹需給の逼迫、リードタイムの大幅な遅延を通じて、日本企業のサプライチェーン（供給網）や国民生活全般に波及し、大きな影響を及ぼすことを痛感させられています。

─ 経済安全保障という観点で事態は複雑化しています。

宿利 ええ。近年では、主要航路上の地政学的緊張やチョークポイント（世界の物流やエネルギー輸送が集中する重要な海峡や運河）の不確実性のみならず、港湾・物流のデジタル化に伴うサイバーリスク、脱炭素化に伴う輸送構造・エネルギー構造の変化など、国際海上輸送ネットワークの成立条件そのものに影響する要因が重層的に現れています。

こうした変化の下で輸送に求められるのは、従来の経済効率性中心の発想に加え、輸送の「継続性」、「代替可能性」、「復元性」を備えた設計にほかなりません。

これまで日本は重要物資の「備蓄」や「供給元の多様化」には注力してきましたが、それらを運ぶ「海上輸送」そのものは「必要な時に市場で調達できる」ことが前提とされていました。

しかし、運航条件や保険条件、港湾機能、船腹・人員・設備などの国際海上輸送ネットワークを機能させる要素のいずれかに制約が生じれば、輸送そのものが不安定化し、供給確保の全体の実効性が損なわれるおそれがあります。

─ 高市早苗政権では造船業の復活を成長戦略に位置付けていますね。

宿利 そうですね。昨年12月、政府は「造船業再生ロードマップ」を策定し、年間建造能力を2035年までに1800万総㌧に倍増させる目標を掲げました。

さらに今年2月には経済安全保障推進法に基づく特定重要物資に「船体」を追加指定し、10年間で官民合わせて1兆円規模の投資を目指す「造船業再生基金」を設置し、造船事業者による設備投資を支援することとしています。

また、7月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2026」（骨太の方針）でも造船を含む17の戦略分野における官民投資ロードマップに盛り込んだ施策パッケージの着実な実行や、「地域未来戦略」において、瀬戸内地域や九州地域での「造船産業クラスター」を検討し「造船ドック」などの拠点整備を進めていくことが明記されています。

「日本の船は日本で作り、日本で持つ」─。2035年までに年間建造能力を1800万トンに倍増させる計画だ。

3分野を通じた造船業の再生

─ 具体的な造船関連の内容にも触れているのですか。

宿利 はい。国交省の27年度予算概算要求では、日本の造船業の再生に関し、官民投資ロードマップに沿った取り組みを進めるため、従来からの「次世代船舶」に加え、「船舶修繕」、「ＬＮＧ運搬船」を含む3分野について、事項要求として、予算額や具体的な支援手法などを今後の予算編成過程の中で固めていくこととしています。

さらに、この事項要求以外に、造船分野の国際連携、修繕体制の強化、造船人材の確保・育成についても所要の予算要求を行っています。

輸出入貨物の99･5％を海上輸送に依存している日本にとって、本来であればもっと早くこのような動きが出てくれば良かったと思いますが、今般の政府の対応は当然のことと言えましょう。

─ 海運を含めた物流の整備の必要性を改めて認識されたたということですね。

宿利 はい。実は私が会長を務める日本海事センターでも、造船業を含む海事産業全体の国際競争力強化については、かねてから重要課題として着目していました。

24年2月、日本海事センターで海事産業の国際競争力強化をテーマとした「海事立国フォーラム」を開催し、その成果を踏まえて、同年12月に日本の海事産業の競争力強化を議論する場として「海事産業委員会」を設置し、産学官の代表者による検討を開始しました。

その後、米国の造船業再生に向けた米・トランプ大統領施政方針演説をはじめ、当時の金子恭之国土交通大臣とラトニック商務長官による「日米間の造船についての協力に関する覚書」への署名や米国の「Maritime Action Plan（海事行動計画）」の発表など、造船業に関する大きな動きがありました。

このような動きを踏まえつつ、合計9回にわたる海事産業委員会での議論を重ねた上で、今年3月に「日本の海事産業の再興に向けた提言」を取りまとめ、金子大臣にお渡しし、政策の推進をお願いしたところです。

この提言は日本海事センターのホームページに掲載していますので、是非読者の皆様にもご覧いただきたいと思います。

─ 造船業の再興に求められていることは何ですか?

宿利 日本の造船業の再興に求められていることは「生産体制の再構築」を不退転の覚悟を持って進めていくことです。26年1月、今治造船がジャパンマリンユナイテッドを子会社化し、世界第4位の建造量を誇る規模となりましたが、トップの中国企業とはまだまだ大きな差があります。

日本の造船業では建造設備の老朽化、分散化が著しく、また航行用の機器などを製造する舶用工業においても設備の老朽化が進んでいる状況にあります。

特にゼロエミッション船への代替建造需要の加速化が見込まれる中、生産体制を抜本的に刷新することが必要不可欠であり、人材確保難も踏まえ、設備の高度化・自動化を積極的に進めることが重要であると考えています。

年間建造能力の倍増を

─ ハードもソフトも増強していかねばなりませんね。

宿利 そうですね。個々のヤードの生産性向上を目指した設備投資のみならず、水平・垂直連携を推進するなど、日本全体を俯瞰し、標準化の推進を含むより効率的な生産体制の整備を図ることが必要です。

また、人材確保の点で補足すれば、造船各社に分散している設計人材を効率的に活用していくと同時に、造船人材の確保・育成のための地域教育拠点・ネットワーク整備促進や、インド、ベトナム、フィリピン等の造船新興国との友好関係の構築を踏まえた外国人材の確保も含め、必要な数の現場人材を安定的に確保していくことが不可欠だと考えています。

─ 造船業は中国や韓国の後塵を拝していますが。

宿利 日本は1956年にイギリスの建造量を抜き世界一の造船国となり、73年に日本の建造シェアは世界の50％弱にまで達しました。その後、海運不況や為替の円高基調などにより、徐々にシェアを落としてしまいました。

それでも世界第３位の建造量を誇るわけですから、現時点では何とか生き残っていると言えますが、20～30年後にこの状態が維持できているかどうかはわかりません。

船舶の建造には造船所だけではなく、舶用機器、一般舶用品の供給なども必要になりますので、一定の建造量を維持できなくなった場合には、商船のみならず自衛隊の艦艇や海上保安庁の船艇を建造することすら困難になってしまいます。

日本が建造量世界一の座に返り咲くことは容易ではありませんが、「日本の船は日本で作り日本で持つ」という考え方に立って、まずは年間建造能力を35年までに1800万総㌧に倍増させるというロードマップの目標に沿った対応を着々と進めていくことに尽きると思います。

その上で、50年程度までを見据えた長期的なビジョンと計画についても具体的な検討を進め、国際競争力を将来にわたって持続的に確保していくことが必要ですし、造船だけでなく、外航海運を含め海事産業全体について国際競争力の強化とその持続的な確保が不可欠です。

─ 日本の国際海上輸送ネットワークの安全性・強靭性を確保する上で、政府に求められる役割は何ですか。

宿利 まず、どこまでを市場機能に委ね、どの段階から国が制度・運用面で下支えし、更にどの段階で強い公的関与を行うかを事前に整理しておくことです。その上で政府が主導すべき役割は大きく4点あります。

第一に、「情報提供と運用判断支援」です。高リスク海域の最新情勢や危険度の見立て、航路・寄港地情報、代替要員、補償の考え方などを官民で共有し、現場が過度な不確実性の下で判断を迫られないようにすることです。

第二に、「官民協調のリスクファイナンス体制」を制度として整えることです。チョークポイントの危機時には、商業保険の引き受け拒否や保険料高騰が最大のネックになります。

政府補償制度の充実や公的再保険のバックアップ体制をあらかじめ制度化するなど、危機時でも民間船会社が運航を断念せずに済む公的バックアップ体制を制度的に整える必要があります。

同志国などとの国際連携

─ 民間とのバランスの取り方が大事になりますね。

宿利 ええ。そして第三に、「日本としての必要な輸送能力の目標の明確化とそれを支える産業基盤を主体的・自律的に確保すること」です。

平時から日本に必要な国際海上輸送能力を支える外航海運業の経営基盤や自国として関与し得る輸送能力、船員等の人的基盤に加え、船舶の建造・修繕を支える造船・舶用工業などの産業基盤の維持・強化を国家戦略として下支えすることです。

第四に、「同志国等との国際連携を強化すること」です。航行の自由を支える協力基盤、修繕・補給拠点のネットワーク化、人材供給源の多様化などを通じて、日本単独では支え切れない部分を同志国などとの国際連携で補完する必要があります。

─ 人手不足は産業界共通の課題でもありますからね。

宿利 その通りです。そういった労働力をどう確保するかという点でも、あらゆる政策が絡んでくるわけです。だからこそ、〝新しい国のカタチ〟を議論し、そこへ向けて統合的に政策を進めていく必要があります。

もちろん、その大きな方向性は国民的な合意の下で決めておかなければなりません。しかし、そういった国民との対話が少ない気がします。

政府が真剣に呼びかければ国民も耳を傾けると思います。というのも、危機感はむしろ国民や民間企業の方が感じていると思うのです。人手不足を最も強く感じているわけですからね。それは都市部だけでなく、地方ではもっと顕著になっています。

まさに今日本は大きな節目を迎えていると思います。為政者ももっと大きな度量で国民と向き合って新しい国のカタチを示し、我々国民も緊張感を持って国と同じ方向を向いていかなければならないのではないでしょうか。

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