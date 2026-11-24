「AI（人工知能）で人がいらなくなる」─。世間ではよくこう言われています。しかしながら、日本の中小企業にとっては「AIを使える人材」への需要が急伸しているのです。

AIの自動化・データ設計・AIエージェント運用までをカバーできるAI技術者が不足しており、大手のシステム開発会社からもAI技術者の供給要望が寄せられるなど大企業にも同様の逼迫感が広がっています。

中でも中小企業のAI活用の実態を見ると、質問応答の「チャット止まり」で、業務が自律的に回るレベルの完全自動化にまでは至っていません。結果として、人が最終的に手を動かす設計のままというのが実情です。

ところが、一般のコンシューマー領域では好きなアーティストのチケットや推し活グッズの自動購入や転売前提の在庫確保などでAIオートメーションが一般化し、もはや人の力に頼ることのない状況になっています。

つまり、インターネット上の勝敗はAI自動化を前提に決しつつあるのに、中小企業は未だにAIを「便利ツール」と捉えがちで、完全自動化という中核価値を活かしきれていないのが現実なのです。この認識の齟齬が実装レベルとの決定的な差を生み、競争力格差の根源となっています。

そこで当社は、これまでのフリーランス中心の人材マッチングプラットフォームモデルからAI技術者のマッチングプラットフォームモデルへと事業構造を変えています。「AIならクラウドワークス」へと旗印を切り替え、中小企業が外部のAI技術者を必要なときに、必要な分だけ活用できる環境を整備しています。

当社にとっての海外の先行例がAI人材供給サービスを手掛ける「メルコア」です。同社は単なるAI技術者を供給しているわけではありません。顧客の業界に特化した専門家を供給しています。顧客の業界に特化した上に大規模言語モデルを理解した専門家をAI技術者として供給しているのです。

当社も各分野の専門家としての知見を有し、企業の業務課題を解決できるAI技術者を企業とつなぐ「AIクラウドワークス」をリリースしています。実際、今年3月に開始した「AI実装伴走プラン」には2日間で10社から反応があり、需要の強さを確認しています。

私はAI時代だからこそ人が必要だと感じています。AIを活用するために何が必要なのかと尋ねると、企業からは「AI人材が必要」という声が出てくるのです。日本の約400万にのぼる中小企業にとってはAI時代だからこそ人が必要だという現実があるのです。

そしてAI時代における会社の在り方も変わってきます。SNSの文章のやり取りや営業接点が自動応答のAIとなった結果、「実際に人に会う」という価値が逆説的に高まっているのです。また、YouTuberやサロンビジネスの経営者のように少資本・低リスクで立ち上げられる仕事は、1人で完結しやすい反面、孤独を招く傾向にあります。

つまり、「仲間と共に目標を追いかけ、何かを成し遂げる共同体」としての会社の存在価値が相対的に高まっているのです。実際、TikTokで月収100万円を得る大学生が、「社会・仲間との接続」を求めて当社に入社した事例も生まれています。

「個のためのインフラになる」─。2011年に創業した当社はミッションをこう再定義しました。時代が大きく変わる中、より存在価値の高まる〝人〟に焦点を当てたビジネスに磨きをかけていきます。

アイティフォー会長・佐藤恒徳が語る「地方に支えられた55年 IT企業のCVCで支える側へ」