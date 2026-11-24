毎日のように耳にする「AI（人工知能）」。もはや机上で完結するものではなく、社会や産業が抱える本質的な課題に適用されることで、真価を発揮するフェーズに到達しています。

私は2014年に東京都立大学在学中に当社を創業。AIという最先端技術が社会課題を解決することにつながると感じたからです。AIを実社会の課題解決に実装し、持続可能な未来につなげていく。そのための最も自然な選択が起業でした。

では、その社会課題解決のステージはどこか。まずは物流です。少子高齢化に伴うドライバー不足に直面している上に、低い積載率や多重下請け構造、脱炭素規制など課題が山積しています。しかし、物流は生活や産業活動の生命線です。それにもかかわらず、遅々としてデジタル化が進まず、産業構造改革は実現していませんでした。

そこで当社独自の最先端技術で解決できないかと考えました。当社の技術のコア基盤は、実際のサプライチェーンや物流現場をデジタル空間上で再現し、AIによるシミュレーションと最適化を通じて輸送・在庫・拠点配置などを見直し、バリューチェーン全体の価値最大化を支援しています。

この「最適化AI」と「デジタルツイン技術」を用いて現実の業務をデジタル上に再現し、シミュレーションと最適化を行うことで、合理性と持続可能性を両立する意思決定を支援しています。創業以来、内閣府やトヨタ自動車をはじめとしたナショナルクライアントを中心に220以上のプロジェクト支援実績を持っています。

さらに企業には、これまで以上の対応が求められます。26年4月に本格施行された改正「物流効率化法」により、企業には物流全体の最適化や管理体制の高度化が、これまで以上に求められるようになったからです。こうした背景を受けて、当社は先の独自技術を活用した物流DXサービス「CLOコンパス」の提供を開始しました。

CLOとは「物流統括管理者」のことで、物流全体の持続可能な提供の確保に向けた業務全般を統括管理する役割が求められます。法改正では一定規模以上の荷主・物流事業者に中長期計画の作成と定期報告が、荷主にはCLOの選任が完全義務化され、対象企業も年間取扱貨物の重量が9万トン以上の特定事業者だけで約3200社、運送や倉庫も含めると約4000社に上ります。各社に様々な取り組みが義務化されたのです。

CLOコンパスはデータ収集から分析、改善までをワンストップでサポートするクラウドツールで、同法の規制対応を実現するためのお手伝いをします。これにより物流コストの削減やリードタイムの短縮、在庫の適正化を図ることができます。

さらには積載率、荷待ち時間、荷役時間を可視化・分析し、国への定期報告用レポートも自動生成。すでに数十社に導入していただいています。見える化できていなかった物流の動きを可視化することで、在庫をどこに置き、どんな手段でどのように運ぶ方法が最も効率的なのかといったことがシミュレーションを通じて導き出せるのです。

当社の手掛ける最適化の領域は物流だけではありません。都市再開発でも活用いただいています。エリア内の人や車の流れなどを把握して、より合理的で環境にやさしいまちづくりの実現に向けた支援も行っています。

最先端技術によって社会課題を解決し、BtoB領域の意思決定と価値創出を支える「脳」と「心臓」になることが当社の目指す姿になります。

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