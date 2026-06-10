「IoTセキュリティ」のニュースまとめ

IoTの普及が本格化していく中、IoT機器を狙うマルウェア「Mirai」の登場など、IoT機器を踏み台としたサイバー攻撃なども深刻化してきており、セキュリティをいかに確保するかが重要視されるようになってきています。限られたハードウェア性能のIoT機器に対してどのようにセキュリティを構築するのか、ソフトウェアに限らず、ハードウェアそのものでセキュリティ性を確保しようという動きも高まっており、日進月歩で進むIoTのセキュリティ技術につして、その最新動向をお届けします。