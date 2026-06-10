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「IoTセキュリティ」のニュースまとめ

IoTの普及が本格化していく中、IoT機器を狙うマルウェア「Mirai」の登場など、IoT機器を踏み台としたサイバー攻撃なども深刻化してきており、セキュリティをいかに確保するかが重要視されるようになってきています。限られたハードウェア性能のIoT機器に対してどのようにセキュリティを構築するのか、ソフトウェアに限らず、ハードウェアそのものでセキュリティ性を確保しようという動きも高まっており、日進月歩で進むIoTのセキュリティ技術につして、その最新動向をお届けします。

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インテルや東芝といった半導体メーカーや、CPU、メモリなどの半導体デバイスに関わる情報、市場トレンドといったホットなニュースを毎日更新。注目のIoTや自動運転など、半導体の適用範囲の拡大とともに成長が続く半導体業界の話題を詳細な説明付きで紹介します。