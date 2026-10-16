フロッグは9月30日、「2026年9月度 派遣平均時給・求人数レポート」を発表した。9月の全国派遣平均時給は1613円で、前月から3円(0.19%)、前年同月から39円(2.48%)上昇した。全国派遣求人数は32万9148件で、前月比4万7822件(17.00%)増、前年同月比3万4219件(11.60%)増となった。

2026年9月度 派遣平均時給・求人数レポート

調査は、求人メディア「エン派遣」「はたらこねっと」に掲載された派遣の求人情報を、同社の求人ビッグデータ分析ツール「HRogチャート」で収集・集計したもの。

全国平均時給 直近25か月の推移

全国求人数 直近25か月の推移

職種別の平均時給伸び率

職種別の平均時給伸び率(前月比)では、「映像／イベント／芸能／キャンペーン」が132円(7.76%)増でトップとなった。2位は「建設／土木／エネルギー」(39円、2.04%増)、3位は「教育／語学／スポーツ」(21円、1.42%増)。一方、最下位は「電気／電子／機械／自動車」で、104円(4.36%)減少した。

職種別の求人数伸び率(前月比)では、「ホテル／旅館／ブライダル」が41件(83.67%)増で1位となった。2位は「ファッション／アパレル／インテリア」(675件、75.17%増)、3位は「教育／語学／スポーツ」(10,933件、63.69%増)。最下位は「映像／イベント／芸能／キャンペーン」で、58件(23.77%)減少した。

職種別求人数伸び率

都道府県別の平均時給伸び率(前月比)では、徳島県が35円(2.93%)増で1位となり、宮崎県(32円、2.64%増)、秋田県(30円、2.53%増)が続いた。一方、下位3県は45位が佐賀県(11円、0.85%減)、46位が山梨県(17円、1.24%減)、最下位が富山県(18円、1.31%減)だった。

都道府県別の求人数伸び率(前月比)では、長崎県が237件(47.69%)増でトップとなった。2位は大分県(200件、40.32%増)、3位は長野県(1,183件、34.31%増)。下位3県は45位が沖縄県(112件、10.92%減)、46位が秋田県(61件、13.26%減)、最下位が島根県(81件、14.49%減)となった。