フロッグは9月30日、「2026年9月度 正社員平均月給・求人数レポート」を発表した。9月の全国正社員平均月給は29万8317円で、前月から662円(0.22%)、前年同月から9354円(3.24%)増加した。全国正社員求人数は33万9803件で、前年同月比14.67%増となった。

なお、今回の調査は、求人ビッグデータ分析ツール「HRogチャート」を用い、「マイナビ転職」「エン転職」「doda」「type」の4媒体に掲載された正社員求人339,803件を集計したもの。

平均月給は、求人情報に記載された給与の下限額をもとに算出している。都道府県別の集計では、複数の勤務地がある場合は最初に記載された都道府県を採用。職種別の集計には独自のキーワードマッピングによる分類を使用し、全22職種のうち18職種を対象とした。

職種別の求人数伸び率は「クリエイティブ」が最多

全国正社員求人数は、前月から55件(0.02%)、前年同月から4万3468件増加した。

職種別の平均月給伸び率(前月比)では、「公務員／団体職員」が9.85%増(2万5455円増)で首位となった。次いで「運輸／物流／配送／警備／作業／調査」が2.21%増(5758円増)、「美容／エステ／ネイル」が1.87%増(5304円増)と続いた。一方、最下位は「クリエイティブ(Web系)」で、2.10%減(6714円減)だった。

全国正社員平均月給の推移

職種別の平均月給伸び率ランキング

職種別の求人数伸び率(前月比)は、「クリエイティブ(Web以外)」が31.46%増(1564件増)で最も高く、「製造／工場／化学／食品」が15.36%増(3345件増)、「農林水産関連」が10.21%増(54件増)と続いた。最下位は平均月給と同じく「クリエイティブ(Web系)」で、27.46%減(457件減)となった。

職種別の求人数伸び率ランキング

都道府県別の平均月給伸び率は富山県が最高

都道府県別の平均月給伸び率(前月比)は、富山県が1.00%増(2541円増)で首位となり、佐賀県が0.79%増(1959円増)、大分県が0.66%増(1631円増)と続いた。一方、最下位は愛媛県の0.98%減(2475円減)で、46位は香川県の0.79%減(2034円減)、45位は千葉県の0.48%減(1341円減)だった。

都道府県別の平均月給伸び率ランキング

都道府県別の求人数伸び率(前月比)は、北海道が6.01%増(656件増)で首位となった。次いで沖縄県が4.39%増(51件増)、岐阜県が4.29%増(187件増)と続いた。一方、最下位は鳥取県の5.75%減(45件減)で、46位は福岡県の4.04%減(471件減)、45位は大分県の3.76%減(55件減)となったという。