NTTテレコン九州支店とNTT西日本九州支店は11月18日、福岡市水道局と協定を締結し、福岡市内の高層集合住宅で水道スマートメーターの集約検針方式に関する実証実験を開始したと発表した。設置台数は40台を予定しており、集約型（1対N型）通信方式における通信品質の安定性や、高感度通信対応端末の適用性などを検証する。実証期間は2026年11月から2027年11月まで。

水道メーターの検針データを通信端末に集約

実証実験では、NTTテレコン製の通信端末と電子式水道メーターを接続し、各メーターの検針データを集約型通信端末に集める。NTTテレコンの集中監視システムも活用し、高層集合住宅における通信品質の安定性や、集約検針方式の有効性を検証する。

集約検針イメージ

併せて、NTTグループの通信技術を活用した高感度通信対応端末について、高層集合住宅への適用性を評価する。実証を通じ、集約検針方式の活用に向けた技術的な課題も整理するとしている。

漏水警報や水使用データの活用可能性も検討

主な検証項目としては、集約型通信方式における通信品質の安定性、高感度通信対応端末の適用性、漏水警報機能などを含む水使用データの利活用可能性が挙げられている。

役割分担では、NTT西日本九州支店が水道検針データの分析と上下水道業務のDXに向けた検討を担当する。NTTテレコン九州支店は遠隔水道検針サービスの提供とデータ化を担い、福岡市水道局は実証フィールドを提供する。

両社は実証結果を踏まえ、集約検針方式の有効性や技術的な課題を整理し、通信端末と遠隔検針サービスの改善を進める。さらに、実証で得た知見を基に、さまざまな設置環境への適用可能性や、水道事業体のニーズに応じた集約検針サービスの展開を検討するとしている。