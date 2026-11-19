KDDIとfarmoは11月19日、新潟県関川村の農業水利施設「新堀頭首工」において、衛星ブロードバンドサービス「Starlink Business」とIoT機器、太陽光発電システムを組み合わせたスマート灌漑の実証を実施した結果について公表した。

実証では、通信圏外の山間地に通信環境を構築し、水位の常時監視と水門の遠隔操作が可能であることを確認。将来的にはAIを活用した水資源管理の自動化や鳥獣害対策、防災分野への展開を目指すとのことだ。

Starlink Miniを活用した通信設備

水門の遠隔操作に用いるアクアドライブ

電波・電源の確保がIoT活用の課題に

広域に点在する水門やため池の日常点検、豪雨・渇水時の緊急対応は地域の大きな負担となっている。特に山間地では、施設への移動に時間を要するほか、電波が届きにくく商用電源も確保しにくい環境が、IoTを活用した遠隔管理の障壁となってる。

実証の対象となった新堀頭首工は、関川村の約150ヘクタールの水田に農業用水を供給する施設。頭首工とは、河川から農業用水を取り入れるために設置される堰や水門などの施設を指す。

新堀頭首工は急峻な山間地に位置し、周辺には木の根や巨石などの障害物が多く、車両での通行が難しい。関川村土地改良区によると、事務所から現地に到着して作業を始めるまでには、断崖の中腹に設けられた林道を35分進む必要があるという。

また、通信圏外にあるため、従来は現地に赴かなければ水位や設備の状況を確認できず、豪雨時や夜間の点検・操作が管理者の負担となっていた。

StarlinkとLoRaを組み合わせ、山間地の水門を遠隔操作

今回の実証では、新堀頭首工に「Starlink Mini」、farmoアンテナ、水位センサー「アクアモニター」、自動水門「アクアドライブ」、電源用ソーラーパネルを設置。

山間地ではStarlink Miniを通信のバックホールとして利用し、IoT機器との接続には低消費電力で長距離通信が可能なLPWAの一種「LoRa」を採用した。一方、平野部ではLTE網とfarmoアンテナを組み合わせ、山間地から平野部までの水利施設を一体的に管理できる通信環境を構築した。

各機器から取得した水位データや水門の開閉状況、カメラ画像は、管理コンソール「farmoスタジオ」に集約する。管理者は地図や時系列グラフで施設の状況を確認できるほか、設定した閾値を超えた場合にはメールやプッシュ通知を受け取れる。

また、管理コンソール上から水門を遠隔操作できるため、現地に赴くことなく水位の確認から水門の開閉まで対応できる。

電源にはソーラーパネルを使用しており、商用電源の確保が難しい山間地でも運用できる構成とした。

実証期間は2026年7月31日～8月25日。期間中に計6回の水門の作動確認試験を実施し、すべての試験で正常に遠隔開閉できたという。

また、アクアモニターが取得した水位データが専用の水管理アプリケーションに自動反映されることを確認。さらに、取得した水位情報に基づく水門の遠隔操作にも成功した。

水位監視

水門管理の様子

2027年度も実証を継続、将来はAIによる自動制御も

今回の実証にはKDDIとfarmoのほか、関川村土地改良区、関川村役場、新潟大学が参加した。KDDIが衛星通信とネットワーク設計、farmoがIoT機器と管理システムの提供を担当し、新潟大学は実証評価と知見の提供を担った。

両社は2027年度もデータ取得と遠隔操作の実証を継続する予定だ。蓄積した水位データと水門の開閉状況の関係を分析し、操作判断の標準化や自動化を検討する。

将来的には、AIによる水位分析と水門の自動制御を通じた水資源管理の最適化を目指す。また、今回構築した通信環境や運用ノウハウを、鳥獣害の監視・検知や河川・水路情報を活用した防災などに応用することも視野に入れる。