AIVALIXと三菱総合研究所（MRI）は11月12日、静岡市上下水道局と連携し、上下水道管路の劣化・破損リスクをAIで一体的に評価する実証を11月から開始すると発表した。評価結果を更新・点検の優先順位づけに用いるほか、将来の水需要の変化を踏まえた施設の集約・分散や更新計画への活用可能性も検証する。

意思決定支援AI「INFRAI」で管路リスクを評価

実証には、AIVALIXが開発・提供する意思決定支援AI「INFRAI（インフライ）」を活用する。INFRAIは、管路台帳や点検・修繕履歴などの現場データを管理し、AIで分析するプラットフォームで、劣化診断から更新計画、経営戦略までの業務を支援する。

今回の実証では、水道と下水道のそれぞれについて、管の種類や経過年数、点検・修繕履歴、管内のテレビカメラ調査結果などから、劣化・破損の起こりやすさ（PoF：Probability of Failure）を評価する。これに事故などが発生した場合の道路や病院といった重要施設への影響の大きさ（CoF：Consequence of Failure）を組み合わせ、管路ごとのリスクを評価する。

さらに、リスク評価に影響した要因を可視化し、AIの分析結果を現場職員が理解・評価できるかについても検証するとしている。

両社の役割として、MRIは上下水道政策やアセットマネジメントの知見を生かし、評価の設計と行政の実務・計画への橋渡しを担当する。AIVALIXはAIによる分析と技術の実装を担う。

共同実施体制

更新・点検の優先順位づけや施設の集約・分散への活用を検証

実証では、AIによる管路リスクの評価結果を基に、更新・点検の優先順位をつける。過去の不具合記録や現場職員の知見などと照合し、実務に活用できるかを確かめる。

また、同じ道路の下に埋設されている水道管と下水道管について、同時施工の候補を抽出する。これにより、工事の効率化や工事費縮減の可能性も検討するという。

このほか、人口減少などに伴う将来の水需要や汚水量の変化を踏まえ、施設の集約・分散、限られた予算内での更新計画、既存の更新計画・更新基準の見直しなどへの活用可能性も検証する。

本実証の全体像

実証期間は2026年11月から2027年10月までを予定。両社は実証で得た知見を基に、管路の更新・点検の優先順位づけから施設の集約・分散、更新計画まで、上下水道事業の意思決定をデータに基づいて支援する手法の確立を目指す。