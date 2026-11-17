音声AIを手がける米ElevenLabs（イレブンラボ）は2026年11月17日、日本の音声AIスタートアップKotoba Technologies（コトバ）の買収に合意したと発表した。イレブンラボにとって日本で初めての買収となり、コトバの従業員15名が同社に加わる。

Kotoba Technologiesは2023年の創業で、本社を米サンフランシスコ、研究開発拠点を東京都千代田区に置く。主力の音声モデル「Koto」は、日本語の音声合成や音声認識、同時通訳向けの音声間変換に優れる。超低遅延のリアルタイム処理と、日本語をはじめとする東アジア言語での高い性能が特徴で、Salesforceの「Agentforce Voice」では日本語での会話を支えている。

日本語は主語や目的語が省かれることも多く、聞き手には言葉に表れない思いを文脈から汲み取ることが求められる。イレブンラボは、こうした複雑な会話にも対応できるエージェントを世界の主要企業が構築できるよう、両社の研究を結集して支援を広げる。CTOのPiotr Dąbkowski氏は、あらゆるレイヤーで日本語の品質を高めていくと述べている。

同社は今回の買収を、日本の日常のあらゆる場面でAIを直感的で信頼できる存在にしていく長期計画の第一歩と位置づける。数カ月のうちに国内の営業責任者の体制を強化し、日本でのインフラ投資も継続する。日本企業や、日本で事業を展開する多国籍企業との連携も深めていく方針だ。