本田技研工業(Honda)は11月10日、北米で拡大するハイブリッド車(HV)需要への対応に向け、米国オハイオ州に新たな四輪車工場を建設するとともに、米国とカナダの複数の生産拠点へ設備投資すると発表した。新工場には約30億米ドル(日本円換算で約4740億円)を投じ、年間最大24万台の生産能力を整備する。稼働開始は2029年中を予定しており、約2000人を新規雇用する計画だ。

30億ドルで新工場、HV・ICE・EVを柔軟に生産

新工場の稼働により、Hondaの北米における四輪車の年間生産能力は、現在の167万台から191万台へ拡大する。新工場では工程の自動化やデジタル技術を活用して生産ラインを高度化するとともに、HV、ICE(内燃機関)車、EV(電気自動車)を柔軟に生産できる体制を構築する。

背景には北米におけるHV需要の拡大がある。Hondaは2026年5月、開発・生産リソースをHVへ重点的に配分し、ハイブリッドシステムとプラットフォームを刷新した次世代モデルを2029年度までにグローバルで15モデル投入する計画を打ち出している。北米では2029年以降、米国で開発・生産するDセグメント以上の大型HVも順次投入する。

新工場は、オハイオ州のイーストリバティ四輪車工場とメアリズビル四輪車工場の中間に建設し、北米で8番目の四輪車生産工場となる。年間最大24万台の生産能力を確保し、既存拠点と連携して北米の次世代車生産を担う。

既存拠点も大規模に再編する。アラバマ州の四輪車工場では、2029年以降に投入するDセグメント以上の大型HVと次世代V6エンジンの生産に対応するため設備を更新し、複数モデルを柔軟に生産できる体制を構築する。

オハイオ州のアンナ・エンジン工場では既存ラインを再編し、次世代ハイブリッドシステム用エンジンの生産を開始するほか、部品物流集約センターも拡張する。

さらに、オハイオ・トランスミッション工場では、CセグメントとDセグメント以上の大型HV向けとなる2種類の次世代ハイブリッドシステムに対応するよう生産設備を再編。これにより今後数年間でハイブリッドシステムの生産能力を約3.5倍に引き上げる。ジョージア州のトランスミッション工場にも新たな組み立てラインを導入し、大型HV向けシステムの生産を開始する。

カナダには1.66億カナダドル、次世代モデル生産へ設備刷新

Hondaはカナダでも生産体制を強化する。オンタリオ州のHonda of Canada Manufacturingに1億6600万カナダドルを投じ、次世代HVとICEモデルの生産設備や施設を刷新するとともに、最新の生産技術を導入する。

同投資を含め、Hondaはカナダで今後、投資・関連費用として総額8億6700万カナダドルを拠出する計画。製造品質、生産効率、生産の柔軟性を高め、北米の次世代モデル生産ネットワークの一翼を担わせる。

Hondaは1982年に日本の自動車メーカーとして初めて米国で四輪車の現地生産を開始し、カナダでも1986年から生産を続けている。今回の新工場建設と既存拠点への投資を通じ、商品投入スピードやサプライチェーンの競争力を高め、北米での次世代車生産基盤を構築する方針だ。