Neoセキュリティは11月9日、セキュリティ人材の副業・独立を支援するサービス「CyberGuild（サイバーギルド）」を11月6日に正式公開したと発表した。週8時間から参加できる案件の案内に加え、無料のキャリア面談や実務勉強会を提供する。

週8時間から参加できる案件を案内

CyberGuildは、セキュリティの実務経験を持つ会社員やフリーランスを対象としたサービス。利用者の経験や希望に応じ、週8時間から参加できる副業・業務委託案件を案内する。Neoセキュリティが受注するプライム案件も取り扱う。

対象領域は、脆弱性診断、SOC・監視、インシデント対応、クラウドセキュリティ、ガバナンス、vCISOなど。現在の専門分野に加え、隣接領域の案件も案内し、利用者の活動領域の拡大を支援する。案件への参画後は、研修や技術相談、業務テンプレートなどを提供する。

利用者の活動領域の拡大を支援する

キャリア面談や実務勉強会も提供

専門アドバイザーとの無料のキャリア面談では、利用者の目標や希望する働き方を整理し、今後のキャリア形成を支援する。また、実務勉強会では、生成AIセキュリティやインシデント対応、コンサルティング業務のノウハウなどを扱う。

同社では今後、診断報告書などの業務テンプレートやインシデント発生時の初動対応手順、専門家によるレビューの観点をネットワーク内で共有するほか、参加メンバーへのインタビューも公開する予定。なお、登録によって案件の紹介や参画が保証されるものではないとしている。