タレスDISジャパンは11月9日、機密データに関するリスクの検出や分析、保護を一元化するSaaS型プラットフォーム「CipherTrust Data Security Posture Management（CipherTrust DSPM）」を発表した。同プラットフォームは、クラウドやオンプレミスなどに分散するデータを可視化し、暗号化、トークン化、マスキングといった保護措置をプラットフォーム上で実行できるという。

データの検出から保護措置まで一元化

DSPM（Data Security Posture Management）は、組織内に分散する機密データを検出し、その露出状況やアクセス権などを基にリスクを把握するための仕組みである。

CipherTrust DSPMは、機密データの検出・分類機能に、セキュリティ態勢、アクセス状況、アクティビティ、行動パターンに関する情報を組み合わせる。これにより、組織が優先して対処すべきデータリスクを特定する。

検出したリスクには、統合されたポリシーとワークフローを通じて対処する。アクセス権の管理や制御に加え、露出した機密データの暗号化、トークン化、マスキングを自動的に実行できる。担当者はプラットフォームを切り替えることなく、リスクの把握から保護措置まで進められるという。

対象となるのは構造化データと非構造化データで、クラウド、オンプレミス、ハイブリッド環境に対応する。タレスの既存のデータ保護機能とも連携し、複数の環境にまたがるデータの検出、リスクの可視化、保護を支援する。

AIで不審なアクセスや利用状況を分析

企業におけるAIアシスタントやAIエージェントの利用拡大に伴い、業務データへのアクセス経路や保存先、ワークフローは複雑になっている。CipherTrust DSPMでは、データの所在に加え、誰がどのようにアクセスできるのか、データがどのように利用されているのかを可視化する。

また、AIを用いた行動分析によって不審なアクセスや利用状況を検知し、関連する情報を結び付ける。内部不正をはじめとする脅威の調査や対応の迅速化を支援するほか、検出したリスクに対する改善策のガイダンスも提供するという。

同社によると、CipherTrust DSPMでは、リスク情報と暗号化やトークン化などの保護機能を連携させ、権限管理に加えてデータそのものを保護するとしている。