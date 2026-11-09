宇宙航空研究開発機構(JAXA)は11月9日、イプシロンロケット7号機(イプシロンSロケット実証機)のY-0リハーサルに関する記者説明会を開催した。これは、打ち上げ当日(Y-0)と同じ作業を行い、手順等を確認する試験。イプシロンSにとって、このリハーサルは最終関門といえ、これを無事に完了できれば、いよいよ打ち上げが見えてくる。

イプシロンSロケットがいよいよ射点に!

イプシロンSロケットは当初、3段すべてを新型にする計画だったが、第2段モーター「E-21」が地上燃焼試験で2回の爆発事故を起こすなど、開発が難航。打ち上げをこれ以上遅らせないため、E-21の適用は一旦見送り、従来(強化型イプシロン)の第2段モーター「M-35」に戻すことを決めた。区別のため、この形態は特に「Block1」と呼ばれる。

イプシロンSロケットの概要 (C)JAXA

M-35は原材料の一部に枯渇品があるため、JAXAはそれを代替した「M-35a」を開発。この地上燃焼試験を7月23日に実施し、無事完了した。E-21で見られた燃焼圧力の異常な上昇もなく、機能・性能が良好であることが確認できたという。また、実機大のフェアリング分離試験も9月11日に初めて実施し、こちらも良好に終了した。

機体は内之浦宇宙空間観測所(USC)に搬入され、8月より射場作業を開始。M整備塔の内部で、第1段、第2段、第3段、フェアリングを結合し、現在は打ち上げ時と同じ姿になっている。ただし、第2段についてはフライト品がまだ製造中のため、リハーサルは相当品で代用する。リハーサル後、フライト品に組み替える予定だ。

イプシロンSロケット実証機は、2026年度内の打ち上げを目指している。本来であれば、第2段のフライト品が完成してからリハーサルを行うのが普通だが、早めに実施するのは、リハーサルで見つかった問題の対処に必要な時間を確保するため。打ち上げ直前にリハーサルをやってしまうと、打ち上げ日程に影響が出かねない、というわけだ。

イプシロンSロケットの開発状況 (C)JAXA

リハーサルは、ロケット/地上設備間のインタフェースの検証、作業手順の確認、要員訓練などを目的とする。11月10日の12時半を打ち上げ時刻(X時刻)と想定し、朝6時より開始。第1段に点火こそしないものの、その直前までを、本番の打ち上げとまったく同じように模擬する。

予定通りのX時刻であれば、9時半ころよりランチャー(発射台)旋回が行われ、イプシロンSロケットが初めて射場に姿を現すはずだ。ただ、試験や訓練の実施状況によっては、遅れる可能性もある。

打ち上げ本番であれば、直前にロール制御用のサイドジェット(SMSJ)の点火を行い、黒い煙がモクモクと上がるのだが、リハーサルでは点火しない。今回はその非作動を検知して、ロケットが自動で緊急停止することになっており、おそらく外部からは、射場に変化はまったく見えないだろう。

イプシロンロケットは強化型の6号機の打ち上げが約4年前に行われて以降、打ち上げが止まっている。しかも、前回は失敗で終わってしまった。今回の打ち上げについて、JAXAの井元隆行プロジェクトマネージャは、「どんなことがあっても成功させるという意気込みでやっている」と力を込めた。

JAXAの井元隆行プロジェクトマネージャ

搭載するのは40年ぶりに咲いたあじさい?

このイプシロンS実証機では、実用衛星の打ち上げは行わず、性能確認用ペイロードを搭載する。H3ロケットの2号機と6号機にも性能確認用ペイロード「VEP-4」「VEP-5」を搭載していたが、これらのような単なるダミーウェイトではなく、今回は衛星レーザー測距(SLR:Satellite Laser Ranging)用の衛星を乗せ、太陽同期軌道(SSO)に投入する。

この衛星は直径約2mの球形をしており、重量は約400kg。周囲に20式配置されたSLR反射器「Mt.FUJI」が、地上局から照射されたレーザー光を同じ方向に反射、それを地上で観測することで、衛星の軌道や姿勢を高精度に推定できる。ロケット側でも投入軌道は推定しているが、それと比較することで、推定精度の向上につなげる狙いがある。

衛星とはいえ、レーザー光を反射するだけの機能なので、電気で動くようなものは何も搭載しない。同様の衛星としては、1986年にH-Iロケット初号機で打ち上げられた測地実験衛星「あじさい」(EGS)がある。直径も約2mでよく似ており、まるで「あじさい2号」のようだが、愛称については「今後、分かりやすい名前を付けたい」(井元プロマネ)とした。