Microsoftは11月3日(現地時間)、[Raising the bar for 8 GB Windows 11 PCs: what’s improved and how to get it(https://blogs.windows.com/windowsexperience/2026/11/03/raising-the-bar-for-8-gb-windows-11-pcs-whats-improved-and-how-to-get-it/)において、Windows 11の8GBメモリ搭載PCを対象に進めてきた性能改善の成果と、その仕組みを公表した。

同社によると、対象環境では操作の応答速度が最大20%向上し、複数のアプリを同時に使用する試験では作業時間が最大40%短縮した。Windows 11 バージョン26H2の更新プログラム「KB5127936(ビルド26300.9818)」に加え、Edge、Microsoft 365、Teamsの更新を適用することで、メモリ使用量の改善効果も得られるという。

8GB搭載PCの応答速度が最大20%向上、マルチタスクも高速化

Microsoftが2026年9月に実施した試験では、Edge、Office、Outlook、Teamsを使用した際、Windowsとこれらのアプリを合計した「コミット済みメモリ」の増加量が、従来の環境と比べて最大900MB抑えられたという。コミット済みメモリは、Windowsが物理メモリまたはページファイル上に確保することを約束したメモリ量を指す。

Word、PowerPoint、Excel、Outlookでは、メモリの管理・割り当て方式の効率化などにより、合計360MBのメモリ使用量を削減した。また、メモリ容量が8GB以下のPCでは、Windows 11のウィジェットを開いたときだけ読み込む方式に変更し、ウィジェットを閉じている間のコミット済みメモリを約200MB削減した。

Edgeでは、非アクティブなタブをスリープ状態に移行するまでの待ち時間を2時間から15分に短縮した。こうしたプラットフォーム側の改善はほかのアプリにも効果をもたらし、WhatsAppではメモリ使用量が2桁の割合で削減されたという。

なお、Windows Latestは、「Microsoft admits Windows 11 was moving your open apps to slower storage on 8GB RAM PCs, which is why they reload, and now it keeps up to 2GB more in memory」において、最大900MBという削減幅は特定の試験条件に基づくものであり、すべてのPCで同様の結果が得られるわけではないと指摘している。タスクマネージャーでメモリ使用量を確認しても、同じ削減幅が表示されるとは限らない。

WindowsとOffice、Edgeのメモリ使用量をどう削減したのか

Microsoftが2026年9月に実施した試験では、Edge、Office、Outlook、Teamsを使用した際、Windowsとこれらのアプリを合計した「コミット済みメモリ」の増加量が、従来の環境と比べて最大900MB抑えられたという。

Word、PowerPoint、Excel、Outlookでは、メモリの割り当て方式を改善することで、コミット済みメモリを合計360MB削減した。また、Windows 11のウィジェットでも約200MBのコミット量を削減した。Edgeは非アクティブなタブをスリープ状態に移行するまでの待ち時間を2時間から15分に短縮することで貢献する。これらプラットフォームの改善はアプリにも波及し、WhatsAppでは2桁パーセントの使用量改善が確認されたという。

Windows Latestによると、900MBの減少は今回実施した試験方法特有の可能性があるとのこと。そのため、タスクマネージャーで確認しても、同様の結果を確認できるとは限らないと解説している。

改善を利用するには？ Microsoftが今後の最適化計画も説明

今回の改善を利用するには、Windows 11 バージョン26H2をビルド26300.9818以降に更新する必要がある。Microsoftは、設定アプリの「Windows Update」で「利用可能になったらすぐに最新の更新プログラムを入手する」を有効にし、更新プログラムを確認するよう案内している。また、一部の改善はアプリの更新によって提供されるため、Edge、Microsoft 365、Teamsも最新の状態にする必要がある。

ビルド26300.9818は、10月28日に公開されたプレビュー更新プログラム「KB5127936」で提供されている。ただし、プレビュー更新プログラムは任意の更新であり、急いで適用する必要がなければ、今後の通常の更新を待つこともできる。

Microsoftは今後もメモリ圧縮の効率化を進めるほか、検索機能とウィジェット、OneDriveとフォトで、それぞれWebエンジンを共有することでメモリ使用量を削減する計画だ。WinUI 3で構築されたエクスプローラー、メモ帳、ペイント、新しいWindows Searchについても、起動の高速化とメモリ使用量の削減を進める。

さらに、PCメーカーや半導体メーカーと協力し、ハードウェア用に予約されるメモリ量の最適化にも取り組む。サードパーティーのアプリ開発者とも連携し、アプリ側のメモリ使用効率の改善を進めるという。