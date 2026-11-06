SSO（シングルサインオン）とは？ 仕組みとMac管理で知っておきたいポイント

SSO（Single Sign-On／シングルサインオン）は、一度の認証で複数のクラウドサービスや業務システムへログインできる仕組みです。

ユーザはIDやパスワードを何度も入力する必要がなくなり、利便性が向上します。同時に、企業側は認証を一元管理できるため、セキュリティ強化や運用負荷の削減にもつながります。

SSOは企業のMac導入で、どこに関わる？

SSOは主に導入・管理・社内説明のすべての場面で登場します。

導入フェーズ

Microsoft 365、Google Workspace、Slack、Boxなどのサービス連携を設計する際に検討する

管理時フェーズ

・Microsoft Entra ID（旧Azure AD）やOktaを使ったアカウント管理の基盤となる

・退職者や異動者のアクセス権管理を効率化できる

社内説明フェーズ

「なぜパスワードが減るのか」「なぜ多要素認証（MFA）を組み合わせるのか」といったセキュリティ施策の説明で使われる

SSOの仕組み・ポイント

1. 認証を一か所に集約する

各サービスが個別にユーザ認証を行うのではなく、Microsoft Entra IDやOktaなどの認証基盤がまとめて認証を担当します。

2. 一度のログインで複数サービスを利用できる

朝にPCへサインインすると、Teams、SharePoint、Salesforceなどへ追加認証なしでアクセスできるケースが増えます。

3. セキュリティ対策と組み合わせやすい

SSO単体ではなく、多要素認証（MFA）や条件付きアクセスと組み合わせることで、利便性を維持しながら不正アクセス対策を強化できます。

Macでの扱い・注意点

MacログインとSSOは別物の場合がある

Windows環境ではPCログインとMicrosoftアカウント認証が密接に連携していますが、Macではローカルアカウントでサインインしているケースも少なくありません。

そのため、「Microsoft 365にはSSOできるが、Macへのログイン認証とは別」という構成もよく見られます。

Platform SSOへの対応が進んでいる

近年はAppleのPlatform SSOによって、Microsoft Entra IDなどのクラウド認証基盤とMacログインを連携できるようになっています。

これにより、Windowsに近い統合認証環境をMacでも構築しやすくなりました。

SSO導入だけでは運用は完結しない

SSOを導入するとログインは便利になりますが、アカウント管理の重要性はむしろ高まります。

たとえば、退職者のアカウントがEntra ID側に残っていると、連携しているMicrosoft 365、Box、Zoomなどへ継続してアクセスできる可能性があります。Mac導入時は、Jamf ProやMicrosoft IntuneといったMDMによる端末管理と組み合わせて運用することが重要です。