デンソーと豊田自動織機は10月26日、デンソー安城製作所でトラックへの荷物の積み込み・積み下ろしの自動化を開始したと発表した。豊田自動織機のトラック荷役対応自動運転フォークリフト「Rinova Autonomous」と、デンソーの高精度LiDAR「LiDsEYE」を連携させ、荷役の自動化とトラックヤード全体の安全監視を実現する。

自動運転フォークリフトとLiDARを連携

近年の製造業では、人手不足への対応や作業環境改善、持続可能な物流体制の構築が重要課題となっている。特に自動車部品工場では、多様な部品を高品質かつ安定的に供給する必要があり、物流現場の自動化と安全性向上の両立が求められている。

今回の取り組みでは、豊田自動織機の「Rinova Autonomous」がトラックの停止位置やパレットの位置・姿勢を認識し、自動で走行経路を生成して荷積み・荷下ろしを行う。

インバーターを生産するデンソー安城製作所204工場(愛知県安城市)で実施。自動車部品工場は多様な部品や荷物を扱うため、生産計画と連動した安全かつ円滑な物流オペレーションが求められている。両社は量産現場での運用を通じて、自動車部品物流に必要な運用ノウハウを蓄積していく。

自動車部品工場の物流自動化を加速

フォークリフトの上部には、デンソーのLiDAR「LiDsEYE」がトラックヤード全体を高精度に監視。フォークリフト単体でも障害物検知機能を備えるが、LiDsEYEと連携することでフォークリフト周辺だけでなく、ヤード内の人や障害物も検知し、安全な自動荷役を支援する。

また、両社はLiDsEYEによる荷物の位置やサイズの認識技術についても検証を進め、荷物認識精度の向上にも取り組む。

将来的には、Rinova Autonomousが搭載するカメラ情報に加え、LiDsEYEが取得する荷物の配置位置やサイズ情報も活用し、荷物認識から荷役開始までの工程を効率化する計画だ。これにより、人・車両・荷物の状況を統合的に把握しながら、安全かつ効率的な物流環境の構築を目指す。