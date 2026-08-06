米Googleは8月5日(現地時間)、AI研究開発を担うGoogle DeepMindの経営体制の刷新を発表した。Google DeepMindを率いてきたデミス・ハサビス（Demis Hassabis）氏は同組織CEO（最高経営責任者）を退任し、Google DeepMindの会長とAlphabetのチーフサイエンティストに就任する。日常業務の指揮を離れ、AGI（汎用人工知能）の将来や科学分野の長期戦略に軸足を移す。

また、Googleのチーフサイエンティストを務めてきたジェフ・ディーン（Jeff Dean）氏も、約27年間在籍したGoogleを退社し、AI新興企業「Discovery Loop」を立ち上げる。

ハサビス氏は社員向けメッセージで、AGI（汎用人工知能）の実現が近づきつつあるとの認識を示し、今後を人類にとって望ましい方向へ導くため、日々の運営を引き継ぎ、大局的な課題に時間を充てる必要があると説明している。同氏は、AIを創薬に活用するAlphabet傘下のIsomorphic Labsも率いる。

Google DeepMindの実務トップには、同組織のCTO（最高技術責任者）を務めてきたコライ・カヴクチュオール（Koray Kavukcuoglu）氏が就く。同氏はGoogle DeepMind担当のシニアバイスプレジデント（SVP）となり、Google CEOのスンダー・ピチャイ（Sundar Pichai）氏に直属する。GoogleのチーフAIアーキテクトも引き続き務め、モデル開発、研究、Geminiアプリや開発者向けチームなどを統括する。なお、Googleは同氏の肩書を「SVP, Google DeepMind」としており、Google DeepMindの新たなCEOは発表していない。

ジェフ・ディーン氏らが設立した「Discovery Loop」とは

ジェフ・ディーン氏はサンジェイ・ゲマワット（Sanjay Ghemawat）氏、クオック・レ（Quoc Le）氏、オリオール・ビニャルス（Oriol Vinyals）氏とともに、AIスタートアップ「Discovery Loop」を共同創業した。

Discovery Loopは、公益性を経営目的に組み込むPublic Benefit Corporation（PBC）として設立された。機械学習や科学、工学におけるAIによる「実験のループ」の自動化に取り組む。AIが実験を提案し、実行して結果を評価し、その結果を次の試行に反映する一連のプロセスを、大規模な計算基盤を使って並列に繰り返す構想である。

同社はまず機械学習の研究・エンジニアリングを対象とし、自社を最初の利用者として、開発した技術を自らの技術基盤の最適化に活用する方針だ。将来的には、医薬品開発、医療情報学、太陽エネルギー、水資源、サイバーセキュリティなど、科学・工学分野の課題への応用も視野に入れる。

創業時からAlphabetが投資家として参加しており、GoogleはCloudパートナーとして計算基盤を支援するほか、機械学習システムや関連インフラの研究でも協力するという。

Google DeepMindを率いてきたハサビス氏が研究と長期戦略に比重を移す一方、カヴクチュオール氏がGeminiを含むモデル開発と製品展開を一体的に指揮する体制となる。同時に、GoogleのAI研究を長年支えてきたディーン氏らは社外で、AIによる研究開発プロセスの自動化に取り組む。一連の変更は、GoogleのAI研究をけん引してきた主要人物の役割と所属を大きく組み替えるものとなった。