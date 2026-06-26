マイナビ出版が運営する電子書籍ストア「Tech Book Zone Manatee」にて、6月26日（金）から6月28日（日）の週末限定で、『ITエンジニアのためのプロジェクトマネジメント基礎講座』（シーアンドアール研究所刊）の50％オフセールを開催している。

悩めるプロジェクトリーダーの課題解決に！

『ITエンジニアのためのプロジェクトマネジメント基礎講座』は、筆者らの実務経験をもとに、基本的なプロジェクトマネジメント手法を整理・解説した書籍。狭義のプロジェクトマネジメント技法にこだわらず、広く失敗事例も掲載し、悩めるプロジェクトリーダーの課題解決の糸口になるべく、現代の兵法書を目指して書き記された1冊だ。

全8章＋付録の構成で、プロジェクトの開始から完了までのフロー、管理技法や計画、管理の手法といったプロジェクトマネジメントの基礎と、プロジェクトを成功に導くためのヒントが集約されている。

セール対象タイトル

『ITエンジニアのためのプロジェクトマネジメント基礎講座』（シーアンドアール研究所） 金田光範／入月康晴（著） 通常価格2,297円→セール価格1,149円

セールの詳細や購入については、「Tech Book Zone Manatee」のセール特設ページで確認することができる。

編集部メモ

IT業界において、プロジェクトマネジメントの重要性とニーズは年々増加の一途を辿っている。大規模なIT案件、とくに官公庁・自治体・独立行政法人のものは、プロジェクトマネージャーに対して経験年数や同種・同規模案件のプロジェクトマネジメント実績、プロジェクトマネジメント関連の保有資格といった「プロジェクト管理能力」、また組織に対しては、PM・PL・PMOの人数、常駐や専任・兼任可否のような「プロジェクト体制の妥当性」が求められ、入札要件や加点項目とされることがある。

プロジェクトマネジメント関連の資格はいくつかある。米国のPMIが認定するプロジェクトマネジメントの国際資格PMP（Project Management Professional）がそうだし、経済産業省のIT政策実施機関である独立行政法人情報処理推進機構（IPA）の高度情報処理技術者試験が評価されることも多い。IPA情報処理技術者試験プロジェクトマネージャ試験、ITストラテジスト、システムアーキテクト、ITサービスマネージャ、PMI-ACPなども同様だ。

ただし、本記事で紹介した『ITエンジニアのためのプロジェクトマネジメント基礎講座』は試験対策の書籍ではなく、あくまで基礎的な内容を記した初学者向けのものである。著者の2名は原子力発電所向けシステムの監視制御開発プロジェクトや緊急事態応急対策拠点施設の開発プロジェクト、プラント運転の自動化や最適化、制御システムなどの研究開発に従事した経験を持っている。その実務に則した知見や失敗事例を基にして執筆された本書の内容は、プロジェクトマネージャーとしてキャリアアップを重ねていきたい初学者や、文系出身のITエンジニアはもちろん、プロジェクトマネジメントを志すエンジニア諸氏にとって必ず役に立つはず。ぜひ、この機会に読んでいただきたい1冊だ。

「Tech Book Zone Manatee」とは？

「Tech Book Zone Manatee」（テックブックゾーン マナティ）は、マイナビ出版が運営する、ITを学ぶユーザーに向けた電子書籍ストア。2016年8月のオープン以来、2026年で10周年を迎える。同社および参画している各出版社のIT技術書を中心とした電子書籍販売を主体としており、さらにプログラミングや開発技法など、多様なコンテンツを発信している。