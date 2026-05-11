【 農林水産省 】コメ3月相対価格5％安　前月比で過去最大の下落

コメ卸値の下落が止まらない。農林水産省が発表した2025年産米の今年3月の相対取引価格（卸値）は、全銘柄平均で60キログラムあたり3万3345円だった。前月より1711円（5％）安く、下落幅は比較できる06年以降で最大となった。

相対取引価格は、JA全農などコメの集荷業者と卸売業者の取引価格。前年同月比では7469円（29％）高いものの、値下がりは5か月続いており、昨年10月のピーク時（3万7058円）に比べて3713円（10％）下落している。

産地別の代表的な銘柄をみると、前月との比較が可能な銘柄のうち約7割にあたる44銘柄が値下がりした。岩手産「ひとめぼれ」は前月比17％安の2万9552円、宮城産「ひとめぼれ」は11％安の3万736円、秋田産「あきたこまち」は6％安の3万5443円など、生産量の多い東北を中心に価格が下がった。富山産「コシヒカリ」は46％安の2万2057円で、下落幅が最も大きかった一方、西日本では価格が上昇した銘柄も目立った。

卸値の下落傾向は店頭価格に影響している。農水省によると、4月6日～12日のスーパーのコメの平均販売価格（税込み）は、5キログラムで前週より60円（1.5％）安い3873円だった。9週連続のマイナスで、昨年8月25日～31日の水準（3891円）まで下がっている。前年同月比では344円（8.2％）安い。

内訳をみると、全体の76％を占める銘柄米の平均販売価格は前週比で42円（1.1％）安の3941円。備蓄米などを含むブレンド米等は77円（2.1％）安の3659円だった。

農水省によると、平均価格は昨年6月以降、政府備蓄米の流通により3500円台まで低下した後、新米の出回りを背景に上昇に転じた。9月以降は4000円を超える高値水準が続いた反動で、今年1月以降は再び下落基調となっている。

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