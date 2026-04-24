【 ZAIKAI TOP FILE 】モーニングスター・ジャパン社長 チャン・ユーツン

profile

チャン・ユーツン （Chang Yu-Tsung）1968年日本生まれ。90年米ウィスコンシン大学卒業後、シティバンク エヌ・エイ入行。92年スタンダード＆プアーズ（現S＆Pグローバル）に入社し、在日代表、日本法人社長。2015年イボットソン・アソシエイツ・ジャパンに入社し、17年社長。23年モーニングスター・ジャパンの設立と同時に現職。

中立の立場で公正な情報を投資家に提供し、成功に導く！

「独立・中立の立場で公正な情報を投資家に提供することで、投資家の成功を導くための力を与えていきたい」

直近では、米トランプ政権の誕生からイラン戦争など、世相が目まぐるしく変化する。そんな中で「投資家の成功をサポート」をミッションに掲げ、株式・ファンドに対する中立的な視点からの洞察やデータ、市場ニュースなど、最新の投資情報やサービスを金融機関に提供する。

米国・シカゴに本社を置き、世界30カ国から1万2千人の専門スタッフが各地域に根付いた情報を提供する。日本への進出は1998年。合弁事業という形で海外進出第1号だ。一昨年3月、日本でのブランド返還を受けて、モーニングスター・ジャパンとして発足した。

現在、日本の家計の金融資産残高は2300兆円を超えており、新NISA（少額投資非課税制度）など政府も国を挙げて「貯蓄から投資へ」の動きを強める。「最近はAIに関する情報や活用法を求める声が強く、中長期的な視点に立ったリサーチや洞察をアナリストがレポートしている」。コンテンツの半分は海外の執筆者。それだけ現場に近い情報を得ることができる。

主に金融機関の間で知名度が上がってきたこともあり、次のステージとして一般投資家を支援する情報サイト、デジタル投資リサーチ・ポータルを昨年12月にオープン。無料で利用することが可能で、アジア圏でのローカル言語として初となる日本語のコンテンツや日本を含むグローバルの投資・市場データ、そして日本の投資家のニーズに合わせたツールを提供。「透明性の高いグローバルなリサーチなどが日本の個人投資家の意思決定の参考になることを目指す」

両親は台湾出身だが、日本で生まれ育った。出身を聞かれると、「台湾国籍の日本育ち、インターナショナル・スクールで学んだと答えます」。

運動が得意でバドミントンと同じ大きさのコートで、プラスチック製のボールを打ち合うピックルボールに熱中する。「反射神経が試されるところがミソ」と話しながら笑う。

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