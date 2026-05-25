長年、企業のインフラを支えてきたVPNは、いまやランサムウェア攻撃の最大の侵入口となりつつある。さらにAIの進化により、言語の壁や偽装のハードルは劇的に下がり、サイバー攻撃は高度化・複雑化の一途をたどる。



既存の防御策では対応しきれなくなるなかで、新たな考え方として注目されているのが「ゼロトラスト」である。ゼロトラストは、社内外を問わずすべてのアクセスを無条件には信頼せず、ユーザーやデバイスを都度検証したうえで、最小限の権限のみを付与するセキュリティモデルだ。しかし実際の現場では、複数ベンダー製品の組み合わせが前提となるケースも多く、コスト増大や運用負荷が壁となり、導入は一部の先進企業や大企業にとどまっているのが実情である。



こうした理想と現実のギャップを打ち破るべく、クラウドセキュリティ分野で国内トップシェアを誇るHENNGEが動いた。2026年4月16日にTOKYO NODE HALLで開催された年次イベント「HENNGE Unveiled 2026」において、同社は「ゼロトラストの民主化」を力強く宣言。脱VPNやランサムウェア対策、なりすまし防止を推進し、全方位の防御を実現する4つの新製品を一挙に披露した。



複雑化を続けるセキュリティ対策をいかにシンプルにし、すべての企業へ本質的な防御を届けるのか。本稿では、HENNGEが描く次世代ゼロトラスト戦略の全貌に迫る。



2026年4月16日にTOKYO NODE HALLで開催された年次イベント「HENNGE Unveiled 2026」

「HENNGE Unveiled 2026」ダイジェストムービー

SaaSからAIへ――複雑化する脅威とゼロトラストの必要性

オープニングキーノートに登壇した製品企画担当の渡辺氏は、HENNGE Oneが15年にわたり企業のクラウドシフトを支え、働き方の利便性とセキュリティを両立させてきた歴史を振り返った。



現在、3500社（2026年4月時点）を超える企業が利用するHENNGE Oneは、認証基盤である「Identity」と情報漏えい対策を担う「DLP」を中核としつつ、2年前にはメールのアタックサーフェスを意識した「Cybersecurity Edition」を追加し、全方位での防御体制を敷いてきた。



しかし現在、テクノロジートレンドはSaaSからAIへとシフト。AIのビジネス活用が進む一方で、サイバー攻撃の手法もかつてないほど高度化・複雑化している。



オープニングキーノート「HENNGEの進化と次世代セキュリティフレームワークへの提言」のパートで登壇した渡辺 宏哉氏（HENNGE One プロダクト企画責任者）

「フィッシング報告件数は毎年過去最高を更新しています。AIの力によって言語の壁がなくなり、たった数秒で人の声までもコピーされてしまう時代です。これまで是とされていた対策が時代遅れになりつつあり、後追いでの対策では常に新しい課題に直面してしまいます。こうした状況下で、我々は『全方位でのセキュリティ対策をいかにシンプルに実現するか』という課題に向き合ってきました。複雑すぎず、"ちょうどいい"サイバーセキュリティソリューションが求められているのです」(渡辺氏)

この時代に求められる具体的な対策として渡辺氏は、ゼロトラストアーキテクチャを挙げる。HENNGEはこれまで得意としてきた「ID」の領域に加え、「デバイス」「ネットワーク」、さらには昨今の初期攻撃の起点となりやすい「ドメイン」という枠組みを追加し、全方位でのラインアップ拡充を図った。

HENNGEの新たな4つのソリューション

全方位の防御を実現する4つのソリューション

デバイス：無作為な攻撃から企業を守るフルマネージド体制

続いて、デバイス領域を担当する製品企画の須佐氏が登壇し、エンドポイントセキュリティの現状と課題について語った。



かつては国家や大企業のみが標的とされたサイバー攻撃だが、RaaS(Ransomware as a Service)の普及により、攻撃者は経済合理性に基づいて行動するビジネスパーソンに近い存在になったという。彼らはコストを抑えながらリターンを上げようとする、つまり簡単に攻撃できる対象を好んで狙うため、企業規模を問わずエンドポイント対策は今や必須となっている。一方で現実には、専門人材や運用リソースが足りない、外部委託は費用が高すぎるという声も多い。

「EDR/EPP/MDR フルマネージドで実現する、デバイスセキュリティ」のパートで登壇した須佐 和希氏（HENNGE Endpoint & Managed Security プロダクトマネージャー）

こうした課題を解決するのが、3月より販売を開始している「HENNGE Endpoint & Managed Security」だ。

須佐氏は「理想と現実の間で板挟みに苦しむ情報システム部門の皆さまの声が、今回のサービス開発のきっかけとなりました」と語る。

同サービスでは、EPP/EDRによるエンドポイントの保護と、24時間365日のフルマネージドによるインシデント対応(MDR)をセットで提供。さらに、外部公開資産から侵入されるのを防ぐ「アタックサーフェス管理」を組み込むことで、攻撃者にとって費用対効果の低い企業になる。専門人材が不在の企業でも、限られた運用リソースで高レベルなセキュリティ体制を維持できるのが大きな強みだ。



「HENNGE Endpoint & Managed Security」

ネットワーク：境界型防御の限界を突破する次世代メッシュネットワーク

ネットワーク領域では、製品企画の安齋氏が登壇。「ネットワークはもっと自由になれる」というメッセージとともに、既存のVPNが抱える構造的な問題を指摘した。



長年企業のインフラを支えてきたVPNだが、昨今では度重なる脆弱性の発覚により、ランサムウェア最大のアタックサーフェスとなっている。



「脱・従来型VPNソリューションが描く、境界を意識させないネットワーク環境」のパートで登壇した安齋 早央里氏（HENNGE Mesh Network プロダクトマネージャー）

「VPNの本質的な問題は、鍵一本で建物全体に入れてしまう構造にあります。一度侵入を許せば、内部ネットワークでの横展開が容易になり、重要データにまで到達されてしまいます。また、すべての通信を一度社内に集約するため、通信遅延というボトルネックも引き起こしています。もはや従来の境界型モデルは崩壊しているといえるでしょう」(安齋氏)

この現状を打開するため、これからのスタンダードとして提唱されたのが、アイデンティティで絞る最小権限型のネットワークだ。国産サービスとして2026年10月以降に提供予定の「HENNGE Mesh Network」は、ゲートウェイをインターネット上に露出させることなく、エージェントを入れたデバイス同士をP2Pで直接つなぐ。ユーザーが認証されると、最小権限に従って必要なネットワークが自動で出現し、IDをロックすれば即座に遮断される。物理ルーターの複雑な設定なしにソフトウェア制御による強固なマイクロセグメンテーションを実現し、ラテラルムーブメントを封じ込める、次世代のソリューションである。

「HENNGE Mesh Network」

ID：利便性と安全性を両立する統合パスワード管理

ID領域の発表では、UI/UX担当のピラーカ氏が登壇。シングルサインオン(SSO)が普及する一方で、依然として残る課題に焦点を当てた。



オンプレミスシステムやSSO非対応のSaaSにおいては、多くの従業員が個別にID・パスワードを管理しており、チャットやスプレッドシートで認証情報が共有されるケースも少なくない。

「強固な守りとユーザーの利便性を両立する、統合ID/PASS管理」のパートで登壇したネイシー・ピラーカ氏（HENNGE Password Manager プロダクトデザイナー）

「攻撃者は最も堅固な入り口ではなく、最も弱い入り口を狙います。それがまさに、SSOの管理外にあるIDとパスワードです。しかし、管理側のセキュリティ要件を厳しくしすぎると現場の利便性が損なわれます。現場のユーザーが求めているのは、ストレスなくスムーズにログインすることだけなのです」(ピラーカ氏)

2026年10月以降に提供される「HENNGE Password Manager」は、セキュリティと利便性の両立を目指した製品だ。ブラウザ拡張機能として日常の業務フローに自然に溶け込み、SSOに非対応のシステムやサービスに対して、自動ログインやパスワードの提案を行う。また、取引先のシステムなど複数人で共有するアカウントも、組織構造に合わせて柔軟かつ安全に共有できる機能を備える。サーバー側に鍵を保存しないゼロ知識アーキテクチャを採用しており、HENNGE OneのID管理機能「HENNGE Access Control」と組み合わせることで、強固で包括的な認証情報管理を実現する。

「HENNGE Password Manager」

ドメイン：自社ブランドをなりすましから守るDMARC運用支援

ドメイン領域については、カスタマーサクセス担当の増田氏が登壇し、ビジネスにおける主要なコミュニケーションツールであるメールの脆弱性について言及した。



メールの送信元を偽装することは技術的に容易であり、AIの発展によって不自然さのない精巧な日本語のなりすましメールが急増している。これに対抗する技術がDMARCである。



「推奨から必須へ。自社とサプライチェーンを守る、なりすましメール対策」のパートで登壇した増田 悠里氏（HENNGE Domain Protection セールスプロモーション）

「DMARCは、自社ドメインを騙るなりすましメールに対し、ドメイン所有者がポリシーを公開することで、受信側メールサーバに隔離・拒否などの能動的な対処を行わせるための仕組みです。主要プロバイダーや各省庁からの要請もあり、DMARC対応は『推奨』から『必須』へとシフトしています。しかし、複雑なレポートの分析や、正当なメールが届かなくなるリスクを恐れ、導入の壁を感じている企業が多いのが実態です」(増田氏)

2026年10月以降に提供される「HENNGE Domain Protection」は、直感的なダッシュボードを通じてDMARCの認証状況を可視化し、企業のDMARC運用を伴走から自走へと導く。さらに、金融機関向けなどで培った豊富なメール配信分野の知見をもとに、専門エンジニアがポリシーの段階的な引き上げを支援する有償サービスも用意。企業ブランドの保護と、社会全体でのなりすましメール撲滅に貢献する。

「HENNGE Domain Protection」

通信は分散させ、ポリシーを一元化する。HENNGEが目指す「ゼロトラストの民主化」

イベントの最後には、執行役員の今泉氏が登壇し、発表された4つの新製品が描く未来図を総括した。



昨今、誰もが耳にするようになったゼロトラストだが、実態として対応できていると胸を張れる組織は決して多くない。その最大の要因は複雑性にあると今泉氏は指摘する。



クロージング「HENNGEが描くゼロトラストの未来」のパートで登壇した今泉 健氏（HENNGE 執行役員）

「ゼロトラストの概念は『何も信頼せずすべてを検証する』というシンプルなものです。しかし、いざ実装しようとすると、多数のベンダー製品を組み合わせる必要があり、コストの増大や管理の分断、責任の所在の曖昧化を招いています。また、従来のハブ＆スポーク型の構成では、通信を中央に集約するために遅延や運用コストの増大という構造的な課題から抜け出せません。本当に集めるべきなのは通信ではなく、信頼の判断基準であるポリシーなのです」(今泉氏)

HENNGEが提唱するのは、実際の通信を担うデータプレーンと、管理やポリシーを制御するコントロールプレーンを分離した、新しいゼロトラストアーキテクチャだ。通信はメッシュネットワークで分散させつつ、ポリシーの管理はHENNGE Oneという1つのプラットフォームで一元化する。



「突き詰めると、ゼロトラストの本質は『誰が、どの端末で、どこへアクセスするか』という3つの問いに帰着します。つまり、ID、デバイス、ネットワークの3軸を正しく制御できれば、ゼロトラストの土台が完成するのです。これを1つのベンダーで一気通貫して提供することで、コストと複雑さの壁を劇的に下げることができます」(今泉氏)



専門のセキュリティチームを持つ大企業だけでなく、限られたリソースで奮闘する情報システム部門でも運用可能な"ちょうどいい"構成を提供することこそが、HENNGEの使命だという。



今泉氏は、「私たちが目指すのは、ゼロトラストを一部の特権的なものからインフラへと変え、すべての企業が本質的なセキュリティを手にできる世界です。『ゼロトラストの民主化』を実現していくことをお約束します」と力強く語り、イベントを締めくくった。



今回のイベントで披露された4つの新製品は、複雑になりがちなゼロトラストアーキテクチャを、日本のあらゆる企業が導入・運用できる現実的な形へと落とし込んだものだ。「テクノロジーの解放で、世の中を変えていく。」という同社の理念が、まさに「ゼロトラストの民主化」という形で具現化されたといえる。



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