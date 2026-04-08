人材不足が常態化する中で、情報システム部門はいま、日々の運用に追われながらも、セキュリティ強化やAI活用といった戦略的役割を同時に担うことを求められている。ソフトクリエイトが公表した「情報システムの現状とIT活用実態アンケート2026」では、情シスの業務実態や課題を定量的に可視化。守りと攻めの両立という構造的ジレンマと、その打開策のヒントが浮き彫りになった。

調査は自社のITシステム運用に関与する577人を対象に実施。これによると、情シス人材の不足が続く中、75%が日々の運用管理といった「守り」のノンコア業務に追われる一方で、最優先課題として挙げられる「セキュリティ強化」や「AI活用」など「攻め」の役割も同時に求められている実態が明らかになったという。また、企業規模に応じた情シス人数の分岐点も明らかにされおり、自社の情シス体制が適正なのか、客観的に比較・検討できるデータも示している。

情シス人材不足で進まないコア業務、AI活用への期待が高まる理由

調査では、情シス人材の不足を「感じている」企業は74.0%にのぼり、依然として高い水準で推移し、情シスが最も時間を費やしている業務は「システム運用・保守」や「問い合わせ対応」といった日々の運用管理業務(ノンコア業務)となっている。加えて、近年では「PCやデバイスの運用管理」に関する業務負荷も増加しており、これらノンコア業務に多くの時間を割いていると回答した割合は74.5%に達している。

結果として、ビジネス価値向上に直結する戦略的な業務(コア業務)に注力できている情シスは18.2%にとどまり、業務が減らないまま運用対象が増え続けることで「守り」の業務に忙殺されるという構造的な課題が深刻化している状況が示された。 。

一方、ノンコア業務の負荷軽減においてAI活用に期待が高いことも判明しており、実際に過去に同社が実施したAIに関する調査では、情シスがAIで改善を期待する業務として「問い合わせや障害対応」(66.0%)、「システム運用・保守・報告」(43.1%)が上位を占めた。

こうした結果は、今回の調査で明らかになった「情シスが最も時間を費やしている業務」と合致しており、AIが人材不足に悩む情シスの業務を効率化し、戦略的なコア業務へのシフトを後押しする鍵となり得ることを示唆しているという。

セキュリティ強化が最優先課題

また今後、情シスが注力したい活動として「セキュリティ強化」を挙げた企業は66.9%にのぼり、他の項目を大きく引き離してトップとなり、セキュリティ対策の重要性が経営・現場の共通認識として定着しつつあることがうかがえるとのこと。

セキュリティインシデントの経験内容では、ランサムウェアやクライアントPCのウイルス感染に加え、「その他」ではビジネスメール詐欺なども挙げられた。特定の攻撃手法に限らず、リスクが分散・多様化している点が今回の調査の特徴となっている。

セキュリティインシデントの経験内容

さらに、セキュリティ対策のフレームワーク(NIST CSF)に沿って課題を尋ねたところ、インシデント発生後の「対応」(59.6%)や「復旧」(56.7%)といった「侵入後」のプロセスに課題を感じる企業が約6割に達した。これにより、侵入を防ぐ「防御」だけでなく、侵入を前提とした「対応・復旧」までを含めた対策の重要性が改めて示された。

AI活用は5割を突破

さらに、AIの活用状況は「すでに活用している」(34.1%)と「活用に向けたプロジェクトが進んでいる」(16.1%)を合わせると50.2%となり、調査で初めて5割を突破。AIが試行段階から本格的な活用段階へと移行しつつあるという。

その反面、業務でAIを利用するうえでの懸念点としては「社員の情報リテラシーが十分ではなく事故が怖い」(57.2%)、「セキュリティや情報漏えいが心配」(53.4%)が引き続き上位を占めた。AI活用が進む中でも「安全な運用」という課題は依然として解消されていないことが明らかだと指摘する。

AIの導入・活用が現実のものとなるにつれ、情シスには利便性の追究だけでなく、リスクをコントロールしながらAIを業務に定着させる役割が求められていると考えられるとのことだ。