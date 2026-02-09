米Teradataはこのほど、企業がAIエージェントを「実験室」から「本番環境」に移行させるための統合基盤「Teradata Enteprise AgentStack」を発表した。同製品は、マルチエージェントおよびハイブリッド環境において、信頼性の高いエージェンティックAI（自律型AI）の展開を可能にする。

クラウド版は2026年第2四半期（4月-6月）、オンプレミス版は2026年後半に提供開始予定。

Teradata Enterprise AgentStackの特徴

Teradata Enterprise AgentStackは、ハイブリッド環境全体でコンテキストを共有し、相互運用性を備えた「実運用可能なエージェント」を提供するための、オープンかつ接続性の高いスタックす。

以下の4つの主要コンポーネントから構成される。

【構築】AgentBuilder:コンテキストを理解するエージェントを迅速に作成

【統合】Enterprise MCP：ミッションクリティカルなデータを安全に接続（新機能）

【展開】AgentEngine：ハイブリッドインフラ全体でエージェントを実行（新機能）

【管理】AgentOps：ガバナンスとライフサイクルを一元管理（新機能）

AIエージェントの構築

AgentBuilderにより、ノーコードおよびプロコードのフレームワークを活用し、インテリジェントなエージェントを構築することが可能。

Karini.ai、LangGraph、CrewAI、Flowise などの主要なフレームワークをサポートし、エージェントは、Teradataの業界別データモデルや専門的なプロンプトにアクセスし、NVIDIAや各クラウドベンダーのツール、オープンなLLM APIと組み合わせて活用できる。

事前構築済みエージェントとして、「顧客生涯価値（LTV）分析」「SQL最適化」「データサイエンスワークフロー」「システム監視」などのテンプレートを利用可能。